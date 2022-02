RADIO STEIERMARK ist regionale Nummer eins in der Steiermark!

Der jüngste von den Instituten GfK und Ankordata durchgeführte Radiotest zeigt: RADIO STEIERMARK erreicht im gesamten Sendegebiet durchschnittlich 345.000 Hörer/innen täglich und ist souverän die regionale Nummer eins in der Steiermark!*

Der aktuelle Radiotest 2021_4 (Erhebungszeitraum: Jänner 2021 bis Dezember 2021)** weist einmal mehr einen Topwert für ORF RADIO STEIERMARK in der steirischen Gesamtbevölkerung aus: Als stabiler Performer in der ORF-Radioflotte liegt RADIO STEIERMARK mit einem Marktanteil von 33 Prozent deutlich an der Spitzenposition und bestätigt seine konstante Marktführerschaft in der Steiermark (Zielgruppe „ab 10 Jahre“). Auch in seiner Kernzielgruppe „ab 35 Jahre“ kommt RADIO STEIERMARK ganz klar an erster Stelle: Mit 39 Prozent Marktanteil – und damit einem weit mehr als doppelt so hohen Marktanteil wie der nächstfolgende private Mitbewerber in der Steiermark − und 38,3 Prozent Tagesreichweite liegt RADIO STEIERMARK unangefochten auf Platz 1 und ist das meistgehörte Radio in der Steiermark.

Laut jüngstem Radiotest hören die Steirerinnen und Steirer im Schnitt täglich 223 Minuten Radio; bei den über 35-Jährigen liegt die Nutzung bei hohen 260 Minuten.

ORF Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch zum Radiotest: „Der aktuelle Radiotest ist der in Zahlen gegossene Beleg für die große Akzeptanz der ORF-Radios beim Publikum. RADIO STEIERMARK erreicht im Schnitt 345.000 Menschen ab 10 Jahren im Verbreitungsgebiet und ist mit 323.000 steirischen Hörerinnen und Hörern das erfolgreichste und beliebteste regionale Radio in unserem Bundesland. Dieser Zuspruch und diese Wertschätzung unseres Publikums bedeuten aber auch, dass wir unsere Programminhalte ständig optimieren. In den letzten Monaten haben wir unser Informationsangebot mit zusätzlichen Journalen noch erweitert und neue Sendungen mit Gesprächswert für alle Regionen ins Tagesprogramm aufgenommen. Dazu kommt ein Musikprogramm, das entspannt durch den Tag begleitet, mit einem starken Fokus auf die steirische Musiklandschaft. Ich bedanke mich bei unserem hochmotivierten Radioteam und bei den vielen Hörerinnen und Hörern, die RADIO STEIERMARK einmal mehr zur klaren regionalen Nummer eins in unserem Bundesland gemacht haben.“

RADIO STEIERMARK-Programmchefin Sigrid Hroch zum Radiotest: „Unser täglicher Anspruch ist es, ein attraktives Qualitätsprogramm für alle Steirerinnen und Steirer zu gestalten: umfassend, seriös und ausgewogen zu berichten, die Menschen zu unterhalten, regionale Schwerpunkte in all unseren Programmen fest zu verankern und ein verlässlicher Begleiter in allen Lebenslagen zu sein. Die größte Herausforderung dabei ist es, mit unseren Themen und Inhalten, aber vor allem auch mit unserem Musik-Mix ein möglichst breites Publikum anzusprechen: von den jungen bis zu den älteren Hörer/innen, im städtischen und ländlichen Bereich. Daher freue ich mich sehr, dass wir in der größten Hörer/innen-Gruppe ‚10 plus‘ weiterhin das meistgehörte regionale Radio in der Steiermark sind. Das motiviert uns, unseren eingeschlagenen Weg weiter zu gehen: Gesicherte Informationen zu vermitteln, Themen zum Mitreden zu bieten und ausführlich zu beleuchten, Künstler/innen aus der Steiermark und Österreich ein Podium zu geben und – so es die Corona-Situation zulässt – auch wieder verstärkt mit Live-Aktivitäten im Land unterwegs zu sein. Ich danke der RADIO STEIERMARK-Hörer/innen-Familie für ihre Treue und meinem Team für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Leidenschaft und Kreativität.“

Die Ergebnisse im Detail:

„ab 10 Jahre“: RADIO STEIERMARK ist regionale Nummer eins!

Mit 33 Prozent Marktanteil ist RADIO STEIERMARK unumstrittener Marktführer bei den Steirerinnen und Steirern ab zehn Jahren. Die Tagesreichweite liegt laut aktuellem Radiotest bei 29,0 Prozent. Die starke ORF-Radioflotte erreicht 69 Prozent Marktanteil und 61,9 Prozent Tagesreichweite.

Marktanteile in Prozent, ab 10 Jahre, Montag bis Sonntag

Radio Steiermark: 33

Ö3: 26

Antenne Steiermark: 18

ORF gesamt: 69

„ab 35 Jahre“: RADIO STEIERMARK ist beliebtestes Radio in der Steiermark!

In seiner Kernzielgruppe „ab 35 Jahre“ dominiert RADIO STEIERMARK mit 39 Prozent Marktanteil und 38,3 Prozent Tagesreichweite deutlich die steirische Radiolandschaft. RADIO STEIERMARK ist seit Beginn des Radiotests das mit großem Abstand beliebteste Radio im Bundesland und hält konstant die Führungsrolle in diesem Bereich des Radiomarktes. Auch die „ORF-Radioflotte gesamt“ behauptet sich bei den über 35-Jährigen mit 74 Prozent Marktanteil und 70,1 Prozent Tagesreichweite ganz klar.

Marktanteile in Prozent, ab 35 Jahre, Montag bis Sonntag

Radio Steiermark: 39

Ö3: 25

Antenne Steiermark: 15

ORF gesamt: 74

Tagesreichweite in Prozent, ab 35 Jahre, Montag bis Sonntag

Radio Steiermark: 38,3

Ö3: 29,9

Antenne Steiermark: 20,9

ORF gesamt: 70,1

„14 bis 49 Jahre“: ORF-Radio Ö3 an erster Stelle

Stärkstes Radioprogramm bei den „14- bis 49-Jährigen“ in der Steiermark ist das ORF-Radio Ö3, das eine Tagesreichweite von 35,5 Prozent und einen Marktanteil von 35 Prozent erreicht. Die „ORF Radios gesamt“ erzielen 54 Prozent Marktanteil.

Anmerkungen:

* „ab 10 Jahre“, Montag bis Sonntag

** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Daten des von den Instituten GfK und Ankordata durchgeführten „RADIOTEST 2021_4“ (Erhebungszeitraum: Jänner 2021 bis Dezember 2021). Alle hier angegebenen Reichweiten und Marktanteile beziehen sich auf Montag–Sonntag.

