Vitro S.A. verkauft Cytognos an BD, um die Markteinführung ihrer neuen und bahnbrechenden Diagnoseplattformen für Molekularbiologie und anatomische Pathologie zu forcieren

Seville, Spanien (ots/PRNewswire) - Die Veräußerung von Cytognos ist ein erster strategischer Schritt zur Positionierung von Vitro als neuer weltweit tätiger Diagnostik-Anbieter in ihren wichtigsten Marktsegmenten

Vitro S.A. (www.vitro.bio), ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Sevilla, Spanien, gab heute den Verkauf von Cytognos an Becton Dickinson and Company (BD) bekannt. Cytognos ist ein Unternehmen, das sich auf Durchflusszytometrielösungen für die Blutkrebsdiagnose, die Erkennung von minimalen Resterkrankungen (MRD) und die Forschung zur Immunüberwachung bei hämatologischen Erkrankungen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter von Cytognos, die im Zuge der Übernahme zu BD stoßen, werden weiterhin zur Stabilität der Beschäftigung in der Region Salamanca in Spanien beitragen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Vitro ist seit 1996 ein langfristiger Investor in Cytognos und hat 2018 eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen übernommen, um einen vollständigen Plattformanbieter zu schaffen, der Reagenzien, Hardware und Software für die Durchflusszytometrie integriert und vermarktet. Diese zusätzliche Investition war die erste von Vitro seit der Mehrheitsbeteiligung von GED Capital an Vitro im Juni 2017. Cytognos hat sich seither zu einem Komplettanbieter auf dem Markt der klinischen Durchflusszytometrie entwickelt.

„Diese bedeutende Transaktion mit einem weltweit führenden IVD-Unternehmen unterstreicht Vitro als hochentwickeltes Nischentechnologieunternehmen, und es werden weitere unternehmerische und technologische Schlüsselerfolge im Zusammenhang mit unseren molekularbiologischen und anatomisch-pathologischen Plattformen folgen, sagte Javier Fernandez, CEO von Vitro.

Vitro beschäftigt ca. 250 Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Sevilla, Granada, Madrid, Valencia und Lissabon und eröffnet im Februar eine neue Niederlassung in Istanbul. Das Unternehmen verfügt über bemerkenswerte Fähigkeiten in der Entwicklung von Reagenzien, Software und Hardware und deren Integration in eigene vollständige Diagnoseplattformen. Mit seinem eigenen anatomisch-pathologischen und molekularbiologischen Referenzlabor ist Vitro in der Lage, neue Reagenzien schneller und effizienter als seine wichtigsten Konkurrenten zu validieren und zu bewerten. Mit dieser Veräußerung wird Vitro in der Lage sein, seine Ressourcen auf die Einführung seiner neuen, erstklassigen In-vitro-Diagnostik-Plattformen im Jahr 2022 zu konzentrieren. Das Unternehmen ist dabei, unabhängige Einheiten einzurichten, um seine bestehenden Reagenzien-, Hardware- und Software-Diagnoseteams zu verwalten, die sich auf Molekularbiologie, anatomische Pathologie und D2C-Dienste für die Frauengesundheit konzentrieren.

Lazard fungierte als exklusiver Finanzberater und Garrigues als Rechtsbeistand von Vitro. KPMG unterstützte die finanzielle Due-Diligence-Prüfung und LEK die kaufmännische Due-Diligence-Prüfung.

Vitro, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Sevilla (Spanien), ist ein voll integrierter Spezialist für Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb, der Krankenhäuser und Labors weltweit mit Reagenzien, Hardware und Software für die In-vitro-Diagnostik beliefert. Vitro feierte letztes Jahr sein 30-jähriges Bestehen und hat seitdem in mehr als 35 Ländern expandiert. Es erfüllt die Normen ISO 13485, ISO 15189, ISO 27001 und ISO 14001 und arbeitet planmäßig an der Aktualisierung aller CE-IVD-Zertifikate gemäß den neuen IVDR-Anforderungen im Mai 2022. Alle Reagenzien, Hardware und Software werden zu 100 % von Vitro in den Werken in Sevilla und Granada entwickelt und hergestellt. Vitro ist ein privates Unternehmen, das von der spanischen GED Capital (www.gedcapital.com ), einer privaten Beteiligungsgesellschaft, die in den unteren Mittelstand investiert, kontrolliert wird.

