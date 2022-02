„Mariahilfer Kunstkalender“-Spendenerlös geht an Projekt Baharat des Wiener Hilfswerks

Wien (OTS) - Künstlerinnen und Künstler aus dem 6. Bezirk gestalten jährlich gemeinsam den „Mariahilfer Kunstkalender“ und unterstützen heuer mit dem Erlös von 6.235 Euro das Projekt Baharat. Das Shoplokal Baharat in der Gumpendorfer Straße 65 ist ein Arbeitstrainingsprojekt des Wiener Hilfswerks für subsidiär Schutzberechtigte.

Der "Mariahifer Kunstkalender" 2022 ist das Ergebnis eines kreativen Prozesses der "Sehnsuchts-Werkstatt" von Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichen Bereichen in Wien Mariahilf. Bereits zum dritten Mal zeigen die Künstlerinnen und Künstler ihr soziales Engagement und unterstützen mit dem Erlös aus dem Kalender Einrichtungen im Bezirk. Dieses Jahr wurde das Projekt Baharat in der Flüchtlingseinrichtung Haus AWAT des Wiener Hilfswerks im 6. Bezirk ausgewählt. Das gemeinnützige Trainingsprojekt fördert die Arbeitsintegration von subsidiär Schutzberechtigten in Zusammenarbeit mit dem AMS und ist Kaffeehaus, Barbershop, Änderungsschneiderei und Upcycling-Werkstatt in einem.

Jedes Kalenderblatt wurde von einer/einem der zwölf Künstlerinnen und Künstler gestaltet: Alkistis-Irene Wechsler, Ana Djurdevič, Heinrich Lersch, Gabriela Krainz, Gerhard Cervenka, Gerlinde Kosina, Erich Pummer, Katalin Szabó, Gertraud Hahnkamper, Stefan Alexander Kamp, Rolf Laven und Maja Ettinger-Cecič haben ein schönes Gesamtwerk geschaffen. Initiiert haben das Spendenprojekt Kilian Franer und Andrea Kampelmühler gemeinsam mit Andrea Pauli und Stefan Kamp.

Auch vier Großspender trugen zum erfreulichen Spendenerlös bei.

„Es ist unglaublich bewegend, wie sich Künstlerinnen und Künstler aus Mariahilf gerade in Pandemiezeiten für andere Menschen einsetzen und dass sie unser Projekt Baharat für ihre Unterstützung ausgewählt haben“, freut sich Christina Schilling, Einrichtungsleiterin des Haus AWAT, über den großzügigen Spendenbetrag.

Baharat

Seit 2019 betreibt das Haus AWAT, eine Flüchtlingseinrichtung des Wiener Hilfswerks, im Erdgeschoss das gemeinnützige Trainingsprojekt „Baharat“. Ziel dieses Projekts ist die Förderung der Arbeitsintegration von subsidiär Schutzberechtigten, welche vom AMS zugewiesen werden. „Baharat“ ist ein einzigartiger All-in-one Shop, der mit seinem kleinen Kaffeehaus, dem hippen Barbershop, der Änderungsschneiderei und Upcycling-Werkstatt eine Ausbildungsstätte der besonderen Art darstellt und den Gästen einen einzigartigen Wohlfühlort bietet. Im Kaffeehausbetrieb erlernen die Trainingsteilnehmer/innen im Rahmen einer zwölfwöchigen Barista-Ausbildung die Kunst der Kaffeezubereitung.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Nachbarschaftszentren, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

