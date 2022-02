MCI: Top im Social Media Check der österreichischen Hochschulen

Instagram und LinkedIn mit stärksten Zugriffen

Innsbruck (OTS) - Erneut gute Nachrichten kann MCI vermelden: Die aktuelle Studie von BuzzValue, eine der führenden österreichischen Agenturen für Social Media Monitoring, Research & Analytics, bestätigt die Top-Position von MCI | Die Unternehmerische Hochschule® in diesem Bereich.

So konnte das MCI im vergangenen Jahr rund 42.270 Likes, Shares und Kommentare auf allen untersuchten Social Media Kanälen verzeichnen. Damit übertrifft MCI alle österreichischen Fachhochschulen und im relativen Vergleich (unter Berücksichtigung der Studierendenanzahl) auch viele Universitäten in Österreich.

„Die intensiven Anstrengungen der letzten Jahre tragen Früchte. Mit unseren Social Media Kanälen bieten wir unseren Zielgruppen Zugang zu spannenden News, Studien, Jobs, Projekten & Entertainment. Die großartigen Wachstumszahlen halten uns jedoch keinesfalls davon ab, unseren Service und unsere Qualitätsstandards ständig weiter zu verbessern“ erklärt Daniel Obernosterer, Leiter Marketing & Communications am MCI.

Die Analyse von BuzzValue zeigt eindrücklich, dass in der Hochschulkommunikation LinkedIn und vor allem Instagram an Bedeutung gewinnen. Eine Tendenz, die sich auch am MCI zeigt, wenngleich dort auch Youtube, Facebook und Twitter kontinuierliche Zuwächse verzeichnen.

