Frauenanteil in Österreichs Führungsetagen steigt (zu) langsam

Gendergerechte Führung in Unternehmen

Wien (OTS) - Aktuelle Erhebungen des Mixed Leadership Barometers der Beratungsorganisation EY zeigen, dass in Österreichs börsennotierten Unternehmen den 15 weiblichen (7,9%) Vorstandsmitgliedern 175 männliche (92,1%) Vorstandsmitglieder gegenüberstehen. Bei Personen im Aufsichtsrat liegt der Vergleich bei 145 Frauen (27,8%) zu 376 Männer (72,2%). 41 von 55 (ca. 75%) der börsennotierten Unternehmen sind gänzlich von männlichen Vorständen geführt. Diese Zahlen zeigen, dass in börsennotierten Unternehmen in Österreich in Bezug auf Gender Balanced Leadership noch etwas zu leisten ist. Im Internationalen Vergleich hinkt der österreichische Frauenanteil von 7,9% in Top Positionen dem durchschnittlichen Anteil von 20% weiblicher Vorstandsmitglieder nach. Damit bleibt unternehmerisches Potential ungenutzt, denn Unternehmen die nicht in geschlechter gleichgestellte Führung investieren, verlieren neben Geschäftspotential auch das Rennen im Kampf um Talente. Schnelleres Handeln in Richtung Diversität und Gleichstellung ist daher gefordert. Dieses Handeln muss gleichzeitig auf struktureller und individueller Ebene passieren. Um die Nase vorne zu haben, sollten Organisationen chancengleiche und diversitätssensible Unternehmensführung als Teil der Strategie verfolgen. „Oftmals wird Gender Balanced Leadership als moralische Verpflichtung diskutiert. Dieser Ansatz greift zu kurz. Wir wissen aus der Forschung, dass die Entscheidung für mehr Frauen in Führungspositionen unternehmerische Vorteile, insbesondere in Bezug auf Geschäftserfolg, Meinungsvielfalt und Arbeitgeberattraktivität, bringt. Gender Balanced Leadership als strategisches Ziel muß daher auf individueller und struktureller Ebene adressiert, und konsequent gemessen werden“, so Michaela Bristol-Faulhammer, PhD vom Beratungsunternehmen Partners4.

Wie gendergerechte Führung gelingen kann, zeigt der online Kurs „Women in Power“. In diesem Kurs erlernen Teilnehmerinnen, wie sie als weibliche Führungskräfte persönliche und strukturelle Hürden adressieren und damit aktiv die Implementierung von chancengleicher Unternehmensführung vorantreiben können. Informationen dazu auf https://www.eqedgroup.com/online-course-women-in-power

Women in Power Nächster Kursstart April 2022 Anmeldungen jetzt

