ÖAMTC: Lawinensperren und Schneekettenpflichten

Situation bessert sich

Wien (OTS) - „Derzeit verzeichnen wir noch zehn Sperren wegen drohender Lawinen oder Aufräumungsarbeiten nach Lawinenabgang, darunter Abschnitte auf der Ötztal Straße (B186) in Tirol und die Gerlos Straße (B165) in Salzburg“, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Donnerstagmorgen. Bundesweit gilt auf über 40 Verbindungen Kettenpflicht, teilweise aber nur für Lkw. Die Situation wird sich im Laufe des Vormittags weiterhin bessern. Aktuelle Infos auch zu den Kettenpflichten:

www.oeamtc.at/verkehrsservice

www.oeamtc.at/apps

(Fortsetzung möglich)

Schröckenfuchs/Dittrich/Obermayr

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at