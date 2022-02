kronehit mit massiven Zuwächsen

Wien (OTS) - Der Radiotest 2021_4 weist kronehit massiv gestiegene Reichweiten und Marktanteile aus, mehr als 900.000 Menschen nutzen kronehit werktags als Unterhaltungs- und Informationsmedium. Im Vergleich zum Radiotest 2020_4 steigt damit die Tagesreichweite in der Zielgruppe 10+ und auch in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen um jeweils 23 Prozent (Mo-So)! Damit liegt kronehit auch weiterhin unangefochten auf Platz 1 der Privatsender in Österreich und ist zudem in dieser „Werbezielgruppe“ meistgehörtes Privatradio (TRW 14-49, Mo-So) in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Tirol und Salzburg.

Geschäftsführer Mario Frühauf, MBA: „Wir haben zu Beginn des Vorjahres diverse Änderungen vorgenommen und an vielen Stellschrauben gedreht, dieses sensationelle Ergebnis ist der Output. Viele Kolleginnen und Kollegen - vor und hinter den Mikrofonen - machen einen ausgezeichneten Job und tragen ihren Teil zum Reichweitenerfolg bei. Für unsere Werbekunden bedeutet dieses Ergebnis mehr Leistung für jeden investierten Euro. Ich gehe davon aus, dass viele Auftraggeber nach diesem Ergebnis ihre Mediapläne evaluieren werden und das günstige Preis- Leistungsverhältnis entsprechend nutzen.“

kronehit Head of Digital Rüdiger Landgraf, MA MBA: „Das Wachstum spiegelt sich auch sehr gut im digitalen Bereich wider. Unsere Seitenaufrufe sind um 15,5% gewachsen, beim Streaming sind sowohl gehörte Stunden als auch Sessions gestiegen. Ganz aktuell jetzt im Jänner 2022 sind die Streamingzahlen um 15% über dem Vorjahr. Und auch bei Social Media gehen die Zahlen weiter nach oben: Die Zahl der Facebook Impressions ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 48% nach oben gegangen, bei Instagram um 23%.“

Programmdirektorin Dani Linzer: “Diese Reichweitensteigerung ist ein wunderschönes Kompliment unserer Hörerinnen und Hörer - vielen Dank dafür. Gerade in dieser - für uns alle - so herausfordernden Zeit macht es mich besonders stolz, dass der unermüdliche Einsatz unseres Teams mit diesem Erfolg belohnt wird. Mein erstes Jahr als Programmdirektorin war von vielen Veränderungen und kurzfristigen Entscheidungen geprägt - der große Zuwachs an Hörerinnen und Hörern ist eine tolle Bestätigung und der Verdienst unseres sensationellen Teams.”

Rückfragen & Kontakt:

Mario Frühauf, MBA, Geschäftsführer

KRONEHIT Radio BetriebsgmbH, Daumegasse 1, A-1100 Wien, office @ kronehit.at