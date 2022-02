Hörl: Ministerin Köstinger steht für Stärkung des heimischen Tourismus

ÖVP-Tourismussprecher: Substanzloses Schlechtreden unserer Tourismuspolitik „vollkommen unverständlich“ – Seit Beginn der Pandemie volle Unterstützung für Tourismusbetriebe

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Tourismusministerin Elisabeth Köstinger steht für die Stärkung und Unterstützung der heimischen Tourismusbetriebe. Seit Beginn der Pandemie vor etwa zwei Jahren werden diese mit ganzer Kraft unterstützt“, betont ÖVP-Tourismussprecher Franz Hörl. Die Bundesministerin habe bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit Vertretern aus der Branche eine wirksame Strategie für den Tourismus erarbeitet. Hörl: „Dabei stehen die Stärkung der Betriebe und der Arbeitsmarkt im Fokus. Mit der nun in Ausarbeitung befindlichen Arbeitsmarktreform des Arbeitsministeriums werden zudem weitere Verbesserungen für den Tourismus eingebracht werden.“ Neben der Kurzarbeit seien darüber hinaus auch zusätzliche Saisonstarthilfen und umfassende Verbesserungen für Saisoniers verabschiedet worden.



„Warum die gute Tourismuspolitik von den Neos substanzlos schlechtgeredet wird, ist vollkommen unverständlich. Denn die Arbeit und die gesetzten Maßnahmen von Ministerin Elisabeth Köstinger sprechen eine klare Sprache und zeigen, wieviel tatsächlich getan worden ist“, so Hörl. Dass die Tourismusministerin seit Anbeginn der Pandemie an der Seite der Betriebe stehe, sei eine Tatsache, verweist der ÖVP-Tourismussprecher etwa auf die umgesetzten Wirtschaftshilfen, „die international keinen Vergleich scheuen müssen“. Zusätzlich werde die Tourismuswirtschaft mit Gastgartenförderungen bis hin zu Veranstalter-Schutzschirmen unterstützt. „Auch war der Tourismus der erste Bereich, der mit präventiven Tests begonnen hat – und das bereits im Juni 2020 unter dem Motto ‚sichere Gastfreundschaft‘. Das alles zeigt, dass Elisabeth Köstinger eine starke und verlässliche Partnerin des österreichischen Tourismus ist und auch weiterhin bleiben wird“, schließt Hörl.

