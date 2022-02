Ausstellungsankündigung: WHITENESS AS PROPERTY Rassismus und Eigentumsverhältnisse ab 12. Februar im Künstlerhaus

Mit einer Preview und Spezial-Führungen am Freitag, 11. Februar, ab 14 Uhr

Wien (OTS) - Am 11. Februar 2022, 14–18 Uhr, können Sie die Ausstellung WHITENESS AS PROPERTY vor dem offiziellen Start und bei freiem Eintritt besuchen. Zusätzlich stehen zwei exklusive Kuratorinnen Führungen um 15 Uhr und 17 Uhr am Programm.

Vertreter*innen der Presse und Medien laden wir herzlich zu einer exklusiven Presseführung um 10:30 Uhr. Mit:

Ana Hoffner ex-Prvulovic*, Kuratorin der Ausstellung

Christa Zeitlhofer, Vizepräsidentin Künstlerhaus Vereinigung und

anwesenden Künstler*innen

Um Anmeldung unter gamrot @ kuenstlerhaus.at wird gebeten. Auf Anfrage sind auch weitere Besichtigungstermine möglich.

Das Ausstellungsprojekt WHITENESS AS PROPERTY unternimmt den Versuch, Besitzverhältnisse, die von Rassismus durchzogen sind, aus einer ökonomischen und materialistischen Perspektive zu hinterfragen. Der Fokus der Ausstellung liegt auf ästhetischen Praktiken, die in Bezug auf Eigentum und Besitz entwickelt werden. Die künstlerischen Positionen in der Ausstellung fungieren als kritische Instrumente in der Auseinandersetzung mit Besitzindividualismus.

Künstler*innen:

Angela Anderson, Peggy Buth, Tania Candiani, Danica Dakić, Anna Daučíková, Fokus Grupa, Robert Gabris, Lungiswa Gqunta, Laure M. Hiendl, Hristina Ivanoska, Karrabing Film Collective, Stephanie Misa, Elaine Mitchener, Elizabeth A. Povinelli, Ines Schaber, Widows of Marikana

In der Eröffnungswoche (12.2.–20.2.) können Sie die Ausstellung bei freiem Eintritt besuchen.

Darüber hinaus startet das Ausstellungsprojekt LEAVE(S) Lichtempfindliches im Dialog von Julius W. Chromecek in der Künstlerhaus Factory – ab 17. Februar.

