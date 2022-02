Starker „Soko Linz“-Auftakt mit bis zu 900.000 Zuseherinnen und Zusehern

Neue ORF/ZDF-Krimiserie mit „Soko“-Rekordwerten in ORF 1

Wien (OTS) - Bis zu 900.000 Zuseherinnen und Zuseherinnen waren mit dabei, als die „Soko Linz“ gestern, am Dienstag, dem 1. Februar 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 in die erste Saison startete. Durchschnittlich 869.000 begleiteten das Team um Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski bei ihrem Auftakt-Einsatz im Fall „Judas“. Damit liegt diese Episode auf Platz eins im „Soko“-Reichweiten-Ranking seit 2008. Rekorde auch bei den Marktanteilen: Der Marktanteil der ersten Folge der ORF/ZDF-Krimiserie erreichte 27 Prozent und damit einen „Soko“-Spitzenwert seit 2012. Beliebt war das neueste Mitglied der „Soko“-Familie auch beim jüngeren Publikum mit jeweils 25 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen (Rekordwert seit 2013) sowie den 12- bis 29-Jährigen (unter den Top vier seit 2008).

Fortsetzung folgt: Nach einem betont düsteren Linz wird am Dienstag, dem 8. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 1 eine neue Facette der oberösterreichischen Hauptstadt zur Kulisse. Im Fall „Wir kennen dich“ ist das Team rund um die Ars Electronica im Einsatz und sieht sich am barocken Hauptplatz der Stadt mit einer mysteriösen Installation konfrontiert. „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Ein erfolgreiches Format über die Landesgrenzen hinaus, ein erfolgreiches neues Team vor und hinter der Kamera und last but not least ein erfolgreicher Serienauftakt in ORF 1: Der hervorragende Start der ,Soko Linz‘, eines unserer neuesten fiktionalen Serien-Highlights, zeigt einmal mehr, wie beliebt typisch österreichische Geschichten bei unseren Zuseherinnen und Zusehern sind und wie unerlässlich ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Film- und Fernsehlandschaft ist. Ich danke allen Mitwirkenden, Beteiligten und Partnern, die diese neue High-End-Produktion mit dem ORF zum Leben erweckt haben, sowie unserem Publikum für das große Interesse – und freue mich auf die nächsten neuen Fälle.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Ich gratuliere allen Beteiligten vor und hinter der Kamera zum wirklich gelungenen Einstand des Linzer Ermittler/innen-Teams in der ‚Soko‘-Familie.“

Die „Soko Linz“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

„Soko Linz“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Die komplette Staffel des neuen Serienhighlights „Soko Linz“ gibt es bereits jetzt vorab auf Flimmit (flimmit.at) zum Streamen.

