Schmuckenschlager: Verlustersatz bringt rasche Hilfe für Schweinebauern

Bäuerinnen und Bauern sichern tagtäglich die Lebensmittelversorgung

St.Pölten (OTS) - Die österreichischen Schweinebauern sind durch Corona-bedingte Marktverwerfungen und Absatzausfälle in Gastronomie und Hotellerie enorm unter Druck geraten. Die Verlängerung des Verlustersatzes für indirekt Betroffene in der Landwirtschaft ist daher eine dringend notwendige Maßnahme für die heimischen Schweinehalter.

Der Verlustersatz ermöglicht einen Ausgleich von Einkommensverlusten für die am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Bereiche. Die Schweinebauern zählen hier zweifelsohne dazu. "In Niederösterreich sind rund 4.500 Schweinehalter betroffen. Mit dem Verlustersatz bekommen die Betriebe die finanzielle Unterstützung, die sie jetzt so dringend brauchen, um Umsatzeinbußen und Einkommensverluste zumindest teilweise ausgleichen zu können", betont Landwirtschaftskammer (LK) NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager und sagt weiter: "Die Menschen können sich jeden Tag darauf verlassen, dass die Bäuerinnen und Bauern die Lebensmittelversorgung sichern. Genauso müssen sich unsere bäuerlichen Betriebe darauf verlassen können, dass die finanzielle Unterstützung durch den Verlustersatz jetzt rasch bei ihnen ankommt. Nur so können sie ihre Existenz sichern."

Antragstellung ab April möglich

Das Gesamtvolumen des verlängerten Verlustersatzes für indirekt Betroffene in der Landwirtschaft beträgt 20 Mio. Euro. Betriebszweige, die im Zeitraum von Dezember 2021 bis Februar 2022 einen Deckungsbeitragsverlust von mindestens 30% haben, werden mit einem Zuschuss in Höhe von 70% dieses Verlustes unterstützt. Aktuell ist dieser Verlust für die Betriebszweige Schweinemast und Zuchtsauenhaltung nachgewiesen, was eine entsprechende Unterstützung dieser Betriebe ermöglicht. Beantragt werden kann der Verlustersatz ab April über die Agrarmarkt Austria (AMA).(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

DI Christina Spangl

Pressesprecherin Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.-Nr.: 05 0259 28101

Mobil: 0664 60 259 28101

E-Mail: christina.spangl @ lk-noe.at