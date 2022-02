Taschner begrüßt Erleichterung im Schulsport und in der Volksschule

ÖVP-Bildungssprecher: Sicherheitsphase bis 28. Februar – Erfolgreiches Testen an Schulen garantiert sicheren Unterricht

Wien (OTS) - "Insbesondere für Schülerinnen und Schüler ist die Coronapandemie eine Belastung. Es freut mich daher besonders, dass wichtige Schritte bei den Lockerungen im Schulalltag gesetzt werden können", begrüßt heute, Mittwoch, ÖVP-Bildungssprecher Prof. Rudolf Taschner die Erleichterungen im Bildungsbereich: Schon ab Montag wird im Turnunterricht auf die Maske verzichtet. In weiterer Folge werden die Kinder in den Volksschulen weitgehend ohne Masken an den Plätzen ihrer Klassen sitzen. Der Abgeordnete betont, dass die Sicherheitsphase weiterhin bis 28. Februar gilt.

"Das schulische Testsystem ist ein wesentliches Instrument der Pandemiebekämpfung", verweist der Bildungssprecher auf die mindestens drei verpflichtenden Testungen – eine Kombination aus PCR- und Antigen-Tests – pro Woche für alle Schülerinnen und Schüler. "Dieses regelmäßige Testen hilft infektiöse Kinder gezielt aufzufinden und schneller aus der Infektionskette nehmen zu können", so der Mandatar. Für die Ferien werden Schülerinnen und Schüler zwei Antigen-Tests mit nach Hause nehmen. "Die Kinder kommen daher sicher aus den Semesterferien in die Schulklassen zurück", unterstreicht Taschner abschließend. (Schluss)

