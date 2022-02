FPÖ – Graf: Das Recht auf Bildung muss ausnahmslos für alle Studenten gelten!

Wien (OTS) - „Dass sich heute die Universitätengewerkschaft gegen die Einführung einer 2G-Regel an den Unis ausspricht, kann ich nur befürworten und voll unterstützen. Das Recht auf Bildung muss nämlich ausnahmslos für alle Studenten gelten - egal ob geimpft oder ungeimpft. Der freie Hochschulzugang muss einfach sichergestellt sein - Punkt!“, betonte heute erneut FPÖ-Wissenschaftssprecher NAbg. Dr. Martin Graf.

„Europaweit werden die Corona-Maßnahmen langsam zurückgefahren, aber in Österreich will die schwarz-grüne Regierung den Menschen die gewohnte Normalität nicht zurückgeben. Jedwede Diskriminierung gesunder ungeimpfter Menschen lehnen wir Freiheitliche strikt ab, denn es kann nicht sein, dass Ungeimpfte nur auf Grund ihres Impfstatus an Lehrveranstaltungen nicht teilnehmen können. Das Recht auf Bildung haben ÖVP und Grüne nicht nur zu gewährleisten, sondern auch zu schützen“, forderte der FPÖ-Wissenschaftssprecher.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at