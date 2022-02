ORF-„matinee“: „Die Schlösserstraße im Südburgenland“, „Auf den Spuren von Fred Astaire“, „John Williams und Steven Spielberg“

Außerdem: „Die Kulturwoche“

Wien (OTS) - Die „matinee“ besucht am Sonntag, dem 6. Februar 2022, um 9.05 Uhr in ORF 2 zunächst „Die Schlösserstraße im Südburgenland“, danach stellen zwei Porträts Legenden der US-amerikanischen Filmgeschichte ins Rampenlicht: „Auf den Spuren von Fred Astaire“ (9.30 Uhr) über den Startänzer und Hollywood-Entertainer mit oberösterreichischen Wurzeln sowie „John Williams und Steven Spielberg. Das Abenteuer geht weiter“ (10.25 Uhr), das die Zusammenarbeit zwischen dem Filmkomponisten und dem Regisseur und Produzenten in den Mittelpunkt rückt. Zum Abschluss des von Clarissa Stadler präsentierten ORF-Kulturvormittags bietet „Die Kulturwoche“ (10.50 Uhr) aktuelle Berichte und Tipps zum heimischen Kulturgeschehen.

„Die Schlösserstraße im Südburgenland“ (9.05 Uhr)

Im Südosten Österreichs befindet sich eine der burgen- und schlösserreichsten Gegenden Europas. Zum Schutz des Landes und zur Sicherung der Verkehrswege errichtet, wurden die südsteirischen und südburgenländischen Burgen bis ins 17. Jahrhundert in ihrer Wehrhaftigkeit ausgebaut. Die Schlösserstraße verbindet all diese Bauwerke, die mannigfaltige Geschichten erzählen: von bedeutenden Epochen der Vergangenheit, von der Beziehung zwischen Tradition und Moderne und von der einzigartigen Kultur der Landstriche, über denen sie thronen. Auf einer Fahrtstrecke von mehr als 350 Kilometern finden sich die Burgen von Güssing, Lockenhaus und Bernstein sowie das Schloss Tabor und das Schloss Rotenturm. Der filmische Streifzug von Alfred Ninaus entlang dieser Schlösserstraße blickt in die Vergangenheit der imposanten Bauwerke und ihres Umlandes, beleuchtet aber auch ihre Gegenwart und zeigt die Menschen, die die Burgen und Schlösser und das Land um sie herum mit Leben erfüllen.

„Auf den Spuren von Fred Astaire“ (9.30 Uhr)

Es gibt einen Mann, mit dem die britische Balletttänzerin Darcey Bussell gerne getanzt hätte: den legendären Hollywood-Tänzer, Choreografen, Sänger und Schauspieler Fred Astaire. In der Dokumentation von Regisseurin Marion Milne entdeckt die ehemalige Primaballerina die außergewöhnliche Lebensgeschichte der Tanz- und Filmlegende.

Fred Astaire wurde 1899 als zweites Kind einer Migrantenfamilie in Omaha, Nebraska, geboren. Sein Vater, der gebürtige Linzer Fritz Austerlitz, war erst wenige Jahre zuvor aus Österreich in die USA ausgewandert. Die ambitionierte Mutter wollte, dass Freds Schwester Adele eine Karriere als Tänzerin macht – mit ihrem jüngeren Bruder als Tanzpartner. 30 Jahre lang war Adele der Star des tanzenden Geschwister-Duos, bis Fred nach deren Eheschließung eigene Wege beschritt. Die angestrebte Laufbahn als Solotänzer blieb ihm aber auch dann verwehrt, doch an der Seite von Ginger Rogers wurde er zur Legende. Und auch in seinen weiteren Filmen musste er das Rampenlicht mit Hollywood-Größen wie Judy Garland, Rita Hayworth, Audrey Hepburn oder Cyd Charisse teilen.

Auf einer Reise, die sie von Nebraska nach New York und von London nach Los Angeles führt, taucht Dame Darcey Bussell in den einzigartigen Tanzkosmos von Fred Astaire ein, der unermüdlich neue Tanztechniken und -stile für sich entdeckte, adaptierte und weiterentwickelte.

„John Williams und Steven Spielberg. Das Abenteuer geht weiter“ (10.25 Uhr)

In der mehr als 90-jährigen Geschichte des Tonfilms gibt es nur wenige langjährige Kooperationen zwischen Komponisten und Regisseuren, die an den Erfolg von John Williams und Steven Spielberg herankommen. Seit mittlerweile mehr als 40 Jahren arbeiten die beiden als kongeniales Duo zusammen. Der Erfolg von Filmen wie „Der weiße Hai“, „E. T. – Der Außerirdische“ oder „Schindlers Liste“ ist auf die perfekte Symbiose von bewegtem Bild und Filmmusik zurückzuführen. Nach mehr als zwei Dutzend gemeinsamen Filmen arbeiten John Williams und Steven Spielberg an einem neuen Projekt, bei dem sie Regisseur Laurent Bouzereau mit der Kamera begleitet hat. Das Abenteuer geht weiter!

