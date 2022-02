„Eco“: Posten-Schacher – wie schaden die Deals um Spitzenjobs den Steuerzahlern?

Am 3. Februar um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 3. Februar 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Posten-Schacher: Wie schaden die Deals um Spitzenjobs den Steuerzahlern?

Die Aufregung rund um die Absprachen für Spitzenjobs ist groß. Türkis-Blau und Türkis-Grün haben im Hinterzimmer die Republik untereinander aufgeteilt, sagen Kritiker/innen. Aber wo ist diese Aufregung gerechtfertigt und wo nicht? Immerhin geht es um höchst unterschiedliche Postenbesetzungen, vom Höchstrichter bis zum Aufsichtsrat in staatsnahen Betrieben. Und entsteht durch die politischen Postenbesetzungen ein Schaden für die Bürger/innen? Bericht: Michael Mayrhofer, Johannes Schwitzer-Fürnsinn.

Zeit für Veränderung: Die Pandemie befeuert den Wunsch nach Jobwechsel

Die Corona-Pandemie hat Beschäftigte in vielen Jobs bis an ihre persönlichen Belastungsgrenzen gebracht, andere waren durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit aus ihren Routinen geworfen. Die Folge: Mehr Menschen fragen sich, ob ihr Job noch der richtige ist. Im angloamerikanischen Raum ist nun von der „Great Resignation“, also der großen Kündigungswelle, die Rede. Hat Corona auch in Österreich ein Umdenken in der Arbeitswelt bewirkt? Welche Branchen sind betroffen und warum wollen sich Menschen ganz neu erfinden? Bericht:

Hans Wu, Bettina Fink.

Digitales Bezahlen: Heftiger Kampf um Geschäft und Daten

Das bargeldlose Bezahlen hat durch die Pandemie einen zusätzlichen Schub bekommen, egal ob im Geschäft eingekauft wird oder online. Dabei fallen Gebühren an und mit diesen lässt sich immer mehr Geld verdienen. Das löst einen erbitterten Kampf um Marktanteile zwischen alteingesessenen Banken und Kreditkartenunternehmen auf der einen und Bezahldiensten wie Paypal oder Klarna auf der anderen Seite aus. Auch Online-Riesen wie Apple und Google wollen mit Bezahl-Apps oder eigenen Kreditkarten in diesen Finanzbereich einsteigen. Sie hoffen auf neue Geschäfte und sammeln dabei wertvolle Daten. Bericht:

Johannes Schwitzer-Fürnsinn.

