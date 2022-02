Barbara Stöckl im Gespräch mit Michael Häupl, Gabi Hiller und Philipp Hansa, Dorothee von Laer und Thomas Maurer

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 3. Februar um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 3. Februar 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl, die Ö3-Moderator/innen Gabi Hiller und Philipp Hansa, Virologin Dorothee von Laer und Kabarettist Thomas Maurer zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Man bringe den Spritzwein!“ – mit legendären Zitaten wie diesem ging der Wiener Altbürgermeister und studierte Biologe Michael Häupl in die Geschichte ein. Wiener Schmäh kommt auch in seiner Biografie nicht zu kurz, aber sie zeichnet auch das Bild eines tiefgründigen Mannes, der so manche Höhen und Tiefen bewältigt hat.

Virologin Dorothee von Laer hat sich in den vergangenen beiden Jahren aufgrund ihrer klaren Aussagen zur Corona-Pandemie nicht nur Freunde gemacht. Die gebürtige Norddeutsche wurde zur Zielscheibe von Anfeindungen und landete aufgrund der Überlastung sogar im Burn-out. Wie blickt die Tochter eines Nobelpreisträgers heute auf diese Zeit zurück und welchen Ausgleich findet sie auf ihrem Reiterhof im Nordburgenland?

Ö3-Moderatorin Gabi Hiller zieht es auch aufs Land. Ein Hausbau-Projekt führt die gebürtige Niederösterreicherin wieder in ihre Heimat. Doch zuerst feiert sie gemeinsam mit ihrem Ö3-Kollegen Philipp Hansa den Erfolg ihres Podcasts „Hawi D’Ehre“ mit zwei Live-Ausgaben. Mit dabei auch Kabarettist und Sänger Paul Pizzera, Ko-Host und Freund der beiden. Was verbindet die drei und welche Projekte gibt es für die Zukunft?

Auch Kabarettist Thomas Maurer steht wieder auf der Bühne. In seinem aktuellen Programm „Zeitgenossen aus Leidenschaft“ nimmt er in gewohnter Manier die aktuelle Politik aufs Korn und spart dabei nicht mit Kritik.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at