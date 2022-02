Urlaub mit allen Sinnen: „Winter in Österreich“ mit Silvia Schneider und Armin Assinger am 4. Februar in ORF 2

Mit Beiträgen und Erlebnistipps aus jedem Bundesland – vom Neusiedler See bis zum Montafon

Wien (OTS) - Schneebedeckte Berge, perfekte Pisten, atemberaubende Ausblicke, Pferdeschlittenfahrten – das ist Urlaub mit allen Sinnen in Österreich. Für eine neue Ausgabe von „Winter in Österreich“ besuchen Silvia Schneider und Armin Assinger die Region Zell am See – Kaprun und probieren zahlreiche Sportarten, die man im Winter auf der Piste und auf dem Eis ausüben kann, aus – neben Skifahren und Schneeschuhwandern geht’s zum Eistanzen und auch Yoga im Schnee wird getestet! Die beiden treffen dabei unter anderem auf Shootingstar Chris Steger und essen und singen gemeinsam. In der Sendung, die am Freitag, dem 4. Februar 2022, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2 steht, ergänzen jeweils zwei Porträts aus allen neun Bundesländern die winterliche Erkundungstour durch Österreich.

Gemeinsam sind Silvia Schneider und Armin Assinger unterwegs in Kaprun, am Kitzsteinhorn, auf der Schmittenhöhe und in der Eishalle in Zell am See:

Silvia Schneider über „Winter in Österreich“: „Das Publikum kann sich auf einen Überblick zu zahlreichen Freizeitaktivitäten im Winter in Österreich freuen und sich bei uns einen bunten Gusto holen – auf Unternehmungen in der frischen Luft, Kulinarik und jede Menge Romantik im Schnee. Vom coolen Freeriden am Gletscher bis hin zu launiger Hüttenmusik am Lagerfeuer mit Chris Steger ist alles dabei!“ Wie gestaltet Silvia Schneider selbst ihren Winterurlaub? „Ich gehe wahnsinnig gerne Skifahren. Ich liebe die frische Luft, das Gefühl der Freiheit auf zwei Brettern und eine zünftige Jause danach. Das macht mich unfassbar glücklich. Österreich bietet für jeden etwas. Von Extremsport bis hin zu sanften Winterwanderungen – man muss es nur nutzen. Unsere Sendung bietet dazu Tipps für jedes Bundesland.“ Und was will die Moderatorin dem Publikum mitgeben? „Die große Lust auf Winterurlaub in Österreich, den Drang, raus in den Schnee zu kommen … etwas für sich selbst zu tun, für die eigene Gesundheit – und damit wunderbare Erinnerungen schaffen!“

Armin Assinger zur aktuellen Sendung: „Bei ‚Winter in Österreich‘ ist für jeden etwas dabei. Wir präsentieren einen breiten Querschnitt an Möglichkeiten, einen Wintertag in Österreich mit viel Spaß zu verbringen – vom Schneeschuhwandern bis zum Eisstockschießen, vom Winteryoga bis zum Speed-Skiing.“ Seine Erwartungen: „Schön wäre, wenn sich der Eindruck, den unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben – nämlich wie schön es bei uns in Österreich ist – nach dem Anschauen unserer Sendung weiter verfestigt hat. Und falls Zweifel diesbezüglich vorhanden gewesen sein sollten, sollten sie sich in Luft aufgelöst haben. Unsere Mission ist dann erfolgreich, wenn die Menschen hinausgehen und die winterliche Natur genießen.“ Und wie verbringt der Moderator selbst seinen „Winter in Österreich“: „Ich bin ein begeisterter Wintersportler, was bei meiner Vergangenheit ja kein Wunder ist, und bin jede freie Minute auf der Piste und im Schnee! Entweder mit den normalen oder den Tourenskiern, immer öfter mit den Schneeschuhen. Eine tiefverschneite Winterlandschaft ist für mich unbeschreiblich schön und eine gewaltige Kraftquelle.“

„Winter in Österreich“ – Erlebnistipps von Ost bis West

Im Burgenland-Beitrag steht das Golfen im Winter im Mittelpunkt, ebenso wie Eissegeln und Eissurfen am Neusiedler See. Im Kärntner Naturpark Dobratsch bietet sich Gelegenheit zum Rodeln auf verschiedenen Untersätzen und das Bodental macht Wintersport in den Karawanken zum Erlebnis. Während in Niederösterreich von der winterlichen Wachau ein ganz besonderer Zauber ausgeht und viele Skigebiete „Sonnenaufgang-Skifahren“ anbieten, ist der nördliche Teil des Dachstein-Massivs in Oberösterreich zu einem Eldorado für Off-Pisten-Fahrer/innen geworden. In Oberösterreich besteht in der Pyhrn-Region zudem die Möglichkeit, einen Iglubaukurs zu besuchen. Salzburg präsentiert am Kitzsteinhorn nicht nur eine Erlebniswelt für Skibegeisterte, sondern lädt auch zum Besuch der Ausstellung „Nationalpark Hohe Tauern“ inklusive Kinovorführung. Schneeschuhe selber bauen und dann damit in den Hohen Tauern wandern sowie Snowboarden am Kreischberg stehen in der Steiermark auf dem Programm. Durch den Eiskanal Igls und zum Eisschwimmen in Telfs geht es in Tirol, und Vorarlberg zeigt besonderes Skivergnügen am Arlberg und im Montafon. In der Bundeshauptstadt wird im Pötzleinsdorfer Schlosspark ausgiebig gerodelt und schließlich im Wiener Eislaufverein eisgelaufen und eisgetanzt.

