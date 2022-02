Studie: AVL Institut ist bester Anbieter von Marketing- und Sales-Seminaren

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte 600 Personalverantwortliche und Seminarteilnehmer zur Qualität von 91 Fortbildungsanbietern.

Wien (OTS) - Das AVL Institut führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Marketing und Sales an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 300 Personalentscheider sowie 300 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt.

Das AVL-Institut belegte Platz eins, gefolgt von VBC Verkaufstrainingsinstitut und Dale Carnegie Austria. Gerade in dieser Kategorie kommt der Effekt eines gestiegenen Allgemeinniveaus zu tragen. So hat der Vorjahressieger HPS mit dem Wert von 2,29 zwar nur minimal an Image eingebüßt (gegenüber 2,27 im letzten Jahr), erreichte damit aber nur noch Platz sechs.

"Wir sind Manufaktur in der Personal- und Organisationsentwicklung und verstehen darunter lange Tradition mit viel Erfahrung, umgesetzt in modernsten, agilen Premium-Leistungen in Spitzenqualität mit fairen Bedingungen und bester Wirksamkeit. Genau das bieten wir, wenn Menschen und Organisationen sich in Vertrieb, Führung, Organisation weiterentwickeln wollen" sagt Hubert Kohel, Geschäftsführer des AVL Instituts. Alle Ergebnisse der Studie finden Sie hier: Seminaranbieter-Studie 2022.

