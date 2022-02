Rendi-Wagner und SPÖ-Deutsch danken Birgit Gerstorfer für ihren Einsatz für die SPÖ Oberösterreich

Rendi-Wagner und Deutsch würdigen Gerstorfers Einsatz für sozialdemokratische Kernthemen – Gratulation an designierten Nachfolger Michael Lindner

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bedanken sich bei Birgit Gerstorfer, die heute, Mittwoch, ihren Rückzug als Vorsitzende der SPÖ Oberösterreich bekanntgegeben hat, und gratulieren ihrem designierten Nachfolger Michael Lindner zu seiner neuen Aufgabe. „Birgit Gerstorfer hat die verantwortungsvolle Aufgabe der Vorsitzenden der SPÖ Oberösterreich in einer Zeit übernommen, die nicht leicht war. Und Birgit Gerstorfer hat mit viel Leidenschaft dafür gesorgt, dass sozialdemokratische Kernthemen wie Arbeit, Soziales, aber auch Pflege, Bildung und Kinderbetreuung in Oberösterreich nicht ins Hintertreffen geraten. Wir danken Birgit Gerstorfer für ihren Einsatz für die Menschen in Oberösterreich und für die sozialdemokratische Bewegung“, so Rendi-Wagner und Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist klar: „Birgit Gerstorfer war immer eine starke und laute Stimme für sozialdemokratische Kernthemen. Bei der Rettung von Arbeitsplätzen beim Verkauf des MAN-Werks in Steyr hat sie Flagge gezeigt und sich sehr stark für die Arbeiter und Angestellten von MAN eingesetzt“.

Unterstützung gibt es für die Entscheidung der SPÖ Oberösterreich für Michael Lindner als designierten Nachfolger. Die sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen aufgrund der Pandemie erfordern auch in Oberösterreich weiterhin den starken Einsatz der Sozialdemokratie. (Schluss) mb/lp

