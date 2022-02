NTC gewährt Théa die Vermarktungsrechte in Westeuropa für sein innovatives, konservierungsmittelfreies, befeuchtendes und linderndes Augenspray

Mailand (ots/PRNewswire) - NTC Srl, ein auf Forschung und Entwicklung spezialisiertes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Italien und mit Vertriebspartnern in über 100 Ländern, hat heute bekannt gegeben, eine exklusive Vereinbarung mit Théa für NTC026, sein steriles, konservierungsmittelfreies, befeuchtendes und linderndes Augenspray getroffen zu haben, das besonders bei trockenen Augen, insbesondere bei Allergien, empfohlen wird. Théa wird das Produkt in Westeuropa vermarkten.

Dieses innovative Augenpflegespray, das in der EU als Medizinprodukt zertifiziert ist, ist für die Behandlung von trockenem Auge und allergischer Bindehautentzündung konzipiert. Dank seiner Inhaltsstoffe hilft das Produkt, die Stabilität des Tränenfilms wiederherzustellen und zu verbessern, wobei die Augenoberfläche befeuchtet und geschmiert wird. Darüber hinaus hilft es, Symptome von Augenreizungen zu lindern und dank seiner Eigenschaften trockene, gereizte und gerötete Augen zu lindern, insbesondere bei Allergien.

„Wir freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit mit Théa, einem international führenden Unternehmen für integrierte Augenheilkunde, das sein Ophthalmologie-Portfolio mit einer unserer Innovationen bereichert", so Riccardo Carbucicchio, Chief Executive Officer von NTC. „Dank seiner innovativen Technologie und der konservierungsmittelfreien Formulierung gewährleistet NTC026 eine einfache Selbstverabreichung, verhindert jeglichen Kontakt mit den Augen und der Augenumgebung und reduziert so das Risiko bakterieller oder viraler Infektionen, was besonders in Zeiten der Pandemie ein sehr wichtiges zusätzliches Merkmal ist. Das ist eine wirklich vielversprechende Lösung für Millionen von Patienten mit Bindehautentzündung."

Informationen zu NTC

NTC ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Mailand (Italien) und Vertriebspartnern in über 100 Ländern, das sich mit der Erforschung, Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln in der Augenheilkunde sowie in anderen therapeutischen Bereichen wie Pädiatrie, Gynäkologie und Gastroenterologie beschäftigt. NTC bietet mehr als 200 Partnern innovative und hochwertige pharmazeutische Standardprodukte. Weitere Informationen finden Sie auf www.ntcpharma.com

Informationen zu Théa

Théa ist der führende unabhängige europäische Pharmakonzern in der Augenheilkunde. Das Familienunternehmen ist Vorreiter bei konservierungsmittelfreien Behandlungen und deckt ein breites Spektrum an Therapeutika in der Augenheilkunde ab. Das Unternehmen mit Sitz in Clermont-Ferrand, Frankreich, hat rund dreißig Tochtergesellschaften und Niederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika, Nordafrika und im Nahen Osten. Heute umfasst sein Netzwerk fast 1.500 Mitarbeiter und seine Produkte sind in 74 Ländern auf der ganzen Welt erhältlich. https://www.laboratoires-thea.com/en

