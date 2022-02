Klimaschutzministerin Gewessler und Epidemiologe Gartlehner zu Gast bei „Milborn“ – heute um 21:15 Uhr auf PULS 24

Mittwochabend begrüßt Corinna Milborn Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sowie den Epidemiologen Gerald Gartlehner

Wien (OTS) - Am Dienstag ist die Räumung des Protestcamps von Umweltschützer:innen auf der geplanten Baustelle der Stadtstraße in Wien-Donaustadt unter großer Polizei-Präsenz vollzogen worden. Noch am selben Tag formierte sich der Widerstand der Umweltschützer:innen bei einer Kundgebung vor der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße wieder neu.

Die EU-Kommission präsentiert heute die endgültige Einstufung von Nuklearenergie und Gas als Brückentechnologien. Damit werden diese Energieformen künftig als umweltfreundlich einstuft.

Bei Corinna Milborn spricht Klimaschutz- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) über den Bau der Stadtstraße, die Protestbewegung und mögliche rechtliche Schritte Österreichs gegen die Entscheidung der EU-Kommission.

Österreich steht vor ersten Öffnungsschritten: Zwar rauscht die Omikron-Welle mit den höchsten Infektionszahlen der Pandemie durch das Land, dennoch hat sich die Regierung dazu entschlossen, Maßnahmen zu lockern. Wie weit man Quarantänezeiten verkürzen kann und wie sinnvoll die Impfpflicht zum momentanen Zeitpunkt ist, dazu begrüßt Corinna Milborn den Epidemiologen Gerald Gartlehner bei sich im Studio.

Anmerkung: Bildungsminister Martin Polaschek wäre heute bei "Milborn" auf PULS 24 zu Gast und hat leider kurzfristig abgesagt.

