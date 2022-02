ORF-Radio Burgenland Spezial: "Lasst uns reden – Gemeinsam durch die Pandemie"

Eisenstadt (OTS) - Der ORF Burgenland präsentiert am Samstag, dem 5. Februar 2022, die Radio-Burgeland-Spezialsendung "Lasst uns reden -Gemeinsam durch die Pandemie" im Rahmen der Kampagne "Du+Ich=Österreich". Von 10.00 bis 13.00 Uhr widmet sich die Sendung den Fragen "Wie geht man mit anderen Meinungen um, was kann jeder und jede Einzelne tun, um Zusammenhalt zu stärken, wie gelingt es persönliche Diskussionen zu führen, wie kann man wieder einen Schritt auf jemanden zugehen?"

Moderiert wird die Sendung von Marin Berlakovich, als Expertin im Studio wird die sozialpädagogische und psychologische Beraterin Mag.(FH) Beatrix Gross vom Entlastungszentrum Frauenkirchen zu Gast sein.

Unter 02682/64601 können interessierte Hörerinnen und Hörer ab sofort anrufen und sich aktiv an der dreistündigen Sendung beteiligen, Fragen stellen, Meinungen und Vorschläge einbringen wie Zusammenhalt funktioniert und welche Hürden es gerade gibt.

Kampagne „Du+Ich=Österreich“

Die Corona-Pandemie hat nicht nur große gesundheitliche, sondern auch gesellschaftliche Folgen. Der Verlust einer konstruktiven Gesprächskultur bringt den Zusammenhalt in der Gesellschaft unter Druck. Das Österreichische Rote Kreuz, die Österreichische Ärztekammer und der ORF haben im Jänner die Kampagne "Du+Ich=Österreich" gestartet, in deren Zentrum der Dialog und das Gemeinsame, aber auch die Gegensätzlichkeit, Vielfalt und der Respekt stehen. Auch der ORF Burgenland stellt sich mit dieser Radio-Phone-In-Sendung in den Dienst der guten Sache und gibt diesem Themenkomplex Raum für viele Gespräche.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Burgenland

Barbara Marchhart

02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at