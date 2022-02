Erinnerung: Einladung zur virtuellen PK „Gegen Wirkstoffverschreibung – für Patientensicherheit“; morgen, 9.30 Uhr

Die Bundeskurie niedergelassene Ärzte lädt zu einer virtuellen Pressekonferenz ein und präsentiert dort die Details ihrer geplanten Aufklärungskampagne.

Wien (OTS) - Nachdem Rechnungshof und Bundesminister Mückstein das Thema Wirkstoffverschreibung vor einigen Wochen wieder aufs Tapet gebracht haben und deren Einführung geplant wird, sieht die Ärztevertretung hier eine große Gefahr für die Patientensicherheit. Geplant ist nun eine Kampagne, um auf die vielen Nachteile hinzuweisen, die die Wirkstoffverschreibung mit sich bringen würde. So verwirren immer wechselnde Präparate und Darreichungsformen erfahrungsgemäß die Patientinnen und Patienten, reduzieren die Therapietreue und gefährden dadurch die Gesundheit der Patientinnen und Patienten. Gleichzeitig soll aufgezeigt werden, dass die Wirkstoffverschreibung keineswegs Lieferengpässe vermeiden und auch keine Kosteneinsparung im Gesundheitswesen bringen wird – ganz im Gegenteil.

Virtuelle PK: „Gegen Wirkstoffverschreibung – für Patientensicherheit“

Ihre Gesprächspartner, zugeschaltet aus dem Presseclub Concordia, sind:



MR Dr. Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte



MR Dr. Edgar Wutscher, Obmann der Bundessektion Allgemeinmedizin (BSAM), Allgemeinmediziner in Tirol



Univ.-Prof. Dr. Ernst Agneter, MBA, Facharzt für Pharmakologie, Inhaber des Lehrstuhls für Pharmakologie an der Sigmund Freud Privatuniversität





Datum: 03.02.2022, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Virtuelle Pressekonferenz

Wien, Österreich

