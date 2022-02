AVISO: Lebensmittelrettung ab 4.2. am Erste Campus: EBR und Samariterbund geben Speisen an Bedürftige weiter

Projekt „Lebensmitteldrehscheibe“ erhält am Erste Campus einen weiteren wichtigen Partner in der Lebensmittelabfallvermeidung

Wien (OTS) - Ab Freitag, 4. Februar, holt der Samariterbund Wien erstmals Speisen von der Erste Bank Restaurantsbetriebe GmbH am Campus (EBR) ab und gibt sie an bedürftige Menschen in der Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe weiter. Damit wird sichergestellt, dass hochwertige Speisen und Nahrungsmittel, die in den beliebten Restaurants und im Catering am Campus übrig bleiben nicht im Müll, sondern auf den Tischen von armutsbetroffenen Menschen landen.

„Wir freuen uns, dass wir mit EBR am Campus einen weiteren wichtigen Partner für das Projekt der Lebensmitteldrehscheibe gewinnen konnten“, sagt Georg Jelenko, Gesamtleitung der Samariterbund-Sozialmärkte in Wien. Er hat gemeinsam mit Christian Pladerer, Vorstand des Österreichischen Ökologie Instituts und anderen Partnern das klimafreundliche Projekt der Lebensmitteldrehscheibe ins Leben gerufen. Ziel des Projektes ist es, genießbare, aber übrig gebliebene Lebensmitteln und Speisen aus Großküchen zu retten, und sicher und in rechtlichem Rahmen an soziale und sozio-ökonomische Einrichtungen weiterzugeben.

„Nachhaltigkeit ist eines unserer Fokusthemen. Daher ist uns das Projekt Lebensmitteldrehscheibe ein besonderes Anliegen, das wir sehr gerne unterstützen“, sagt Petra Antoni, Geschäftsführerin EB-Restaurantsbetriebe am Erste Campus.

Vielfältige hochwertige Speisen werden weitergegeben

Zur Erste Bank Restaurantsbetriebe GmbH am Campus gehören etwa das moderne japanische Restaurant IKI, die italienische AL BANCO Aperibar, das beliebte George Deli & Café sowie die Kantine am Campus, die Park Kitchen und das 4OH!4 im Canetti Tower.

Der Samariterbund zählt zu den wichtigsten Rettungs- und Sozialorganisationen in Wien. Im Bereich der Sozialmärkte verfügt der Samariterbund über jahrelange Erfahrung in der Lebensmittelrettung und -weitergabe. Im Rahmen des Projekts Lebensmitteldrehscheibe organisiert der Samariterbund als Logistik-Partner die unkomplizierte und schnelle Abholung genießbarer Lebensmittel und Speisen von Gastronom*innen und Lebensmittelproduzent*innen in ganz Wien und Umgebung und gibt diese kostenlos an Bedürftige weiter. Falls auch Sie Partner der Lebensmitteldrehscheibe werden möchten, melden Sie sich bitte unter sozialmarkt@samariterwien.at



Film- und Fototermin am Erste Campus zur Lebensmittelrettung für Bedürftige :

Datum: Freitag, 4. Februar

Zeit: 11:00 Uhr

Ort: Am Belvedere 1 (Empfang), 1100 Wien

Medienvertreter*innen sind herzlich zum Film- und Fototermin eingeladen! Wir bitten Sie, während der Veranstaltung eine FFP2-Maske zu tragen.

