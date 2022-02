Einfamilienhaus-Preise in Wien-Umgebung: Verkäufer sollten mögliche Überhitzung des Marktes im Auge behalten

Überhöhte Nachfrage steht in krassem Gegensatz zu derzeitigem Angebot. Zinserhöhungen bei Finanzierungen könnten Marktsituation negativ beeinflussen.

Mödling (OTS) - Karin Janousek ist Immobilienmaklerin im Süden Wiens und dem Burgenland. Ihr Spezialgebiet ist der erfolgreiche Verkauf von Einfamilienhäusern, Grundstücken und Eigentumswohnungen. In ihrem primären Tätigkeitsgebiet in den Bezirken Mödling und Baden – also dem Speckgürtel von Wien – ortet die Expertin derzeit eine Zuspitzung der Marktsituation.

„Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern in gutem Zustand und nach Grundstücken in guter Lage ist ungebrochen groß – sie steht aber in krassem Gegensatz zum derzeitigen Angebot, was die Preissteigerungen erklärt, die im Jahr 2021 deutlich höher als üblich ausfielen“, meint Karin Janousek, geprüfte Immobilienmaklerin und Immobilienverwalterin.

„Weitere Preissteigerungen in dieser Höhe sind zwar nicht ausgeschlossen, aus meiner Sicht aber eher unrealistisch. Die Corona-Krise hat natürlich zu einer Flucht ins Betongold geführt – speziell Einfamilienhäuser werden derzeit gesucht und stellen die am zweithäufigsten gehandelten Objekte in der Branche dar. Gleichzeitig wenden die finanzierenden Banken aufgrund der Pandemie nun wesentlich strengere Bonitätskriterien bei Finanzierungen an. Zudem machen wieder steigende Zinsen Kredite für Familien schlichtweg teurer, was künftig zu einer deutlichen Abschwächung der Nachfrage führen kann. Auch konnten die Gehälter nicht mit den steigenden Immobilienpreisen mithalten; manche Menschen mussten in den letzten Monaten aufgrund der Pandemie sogar Gehaltseinbußen verzeichnen.”

„ Haus- und Grundstücksbesitzer, die schon geraume Zeit über eine Veräußerung nachdenken, finden derzeit jedoch noch gute Möglichkeiten vor, um von höheren Verkaufspreisen zu profitieren! “, so Karin Janousek.

Mit ihrem Rundum-Service-Paket hat sich Karin Janousek als erste Adresse für mögliche Immobilienverkäufer im Süden Wiens und im Burgenland etabliert. Dieses umfasst eine realistische Immobilienbewertung inkl. Marktanalyse, Beratung und behördliche Abfragen, die Prüfung relevanter Dokumente, die optimale Präsentation des Objekts, die exklusive Vermarktung, Bonitäts-Check sowie eine Liegenschaftsübergabe mit Übergabeprotokoll.

„Im Vordergrund meiner Tätigkeit steht die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen und Kunden“, sagt Janousek.

Eine sehr hohe Erfolgsquote gepaart mit Handschlagqualität hat dafür gesorgt, dass Karin Janousek Immobilien eine hohe Weiterempfehlungsrate aufweist. Darüber hinaus steht ein weitmaschiges Partner-Netzwerk zur Verfügung. Angefangen von Notaren bis hin zu qualifizierten Handwerkern (z.B. für eine Renovierung) können bei Bedarf die notwendigen Kontakte rasch und unbürokratisch hergestellt werden. Als Maklerin tritt Karin Janousek grundsätzlich mit ihrer gesamten Dienstleistung in Vorlage, sodass den Auftraggebern kein finanzielles Risiko entsteht. Nur im Erfolgsfall wird die entsprechende Provision fällig.

Der erste Schritt für einen erfolgreichen Verkauf im noch vorherrschenden Hochpreisumfeld liegt jedenfalls in einer umfassenden Beratung.

Interessenten können sich jederzeit gerne mit Fragen rund um ihre Immobilie an Karin Janousek wenden.

