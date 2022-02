Sigi Grobmann verstärkt bettertogether-Team

Ehemaliger Pressesprecher von Post AG und UPC Austria stößt zur Wiener Kommunikationsagentur

Wien (OTS) - Sigi Grobmann (46) ist seit Anfang des Jahres neuer PR-Senior Consultant von bettertogether, einer der führenden Kommunikationsagenturen des Landes. Grobmann bringt wertvolle Erfahrung als Presse- und Unternehmenssprecher in österreichischen Leitunternehmen sowie als Kommunikationsmanager der MedUni Wien in die Agentur mit.

Grobmann war unter anderem viele Jahre Sprecher der börsennotierten Österreichischen Post AG – bei der er unter anderem den Börsengang kommunikativ begleitete – und Pressesprecher und Leiter der Unternehmenskommunikation von UPC Austria. Zuletzt war er als Content Manager und Redaktionsleiter bei der MedUni Wien tätig, bei der Grobmann während herausfordernden Pandemie-Zeiten die interne und externe Kommunikation maßgeblich mitgestaltete.

Bei bettertogether wird Sigi Grobmann für führende Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Technologie, Infrastruktur und Startups zuständig sein und auch die Teams in der Gesundheits- und Wissenschaftskommunikation unterstützen. Außerdem stärkt Grobmann mit seiner langjährigen Expertise als Pressesprecher für führende Unternehmen die Beratungskompetenz von bettertogether im Bereich Corporate Communications.

„Ich freue mich sehr darauf, Kundinnen und Kunden aus so spannenden und zukunftsträchtigen Branchen zu betreuen, zu unterstützen und gemeinsam großartige Projekte voranzutreiben, in die ich mein Know-how aktiv einbringen kann“, so Grobmann über seine neue Aufgabe.

„Wir freuen uns, mit Sigi Grobmann einen Kommunikationsexperten gewonnen zu haben, der wie kaum ein anderer in gleich drei unserer vier Schwerpunkt-Bereiche umfangreiche Führungserfahrung und ein breites Netzwerk mitbringt. Deshalb sind wir besonders stolz, dass sich Sigi Grobmann für die Arbeit in unserem Team entschieden hat“, so Susanne Grof-Korbel, Geschäftsführerin von bettertogether.

Über bettertogether

Die bettertogether Kommunikations- und Unternehmensberatung ist ein Eigentümer-geführtes Unternehmen und setzt seit zwanzig Jahren Schwerpunkte auf strategische, kreative und gesellschaftlich relevante Öffentlichkeitsarbeit. Das bettertogether-Team umfasst derzeit 24 Mitarbeiter:innen. Zu den rund 70 Kunden und weit mehr als 1.000 Referenzen zählen führende Institutionen und Organisationen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, Technologie und Infrastruktur, Umwelt und Energie sowie Bildung und Wissenschaft. In diesen Themenfeldern betreut bettertogether aus einer Hand Projekte in der Positionierung und Markenentwicklung, mit Trainings und Organisationsentwicklung, mit strategischer Kommunikationsberatung sowie mit multimedialer Content-Kreation und -Verbreitung über alle verfügbaren Kanäle von der klassischen Medienarbeit über Corporate Media und Events bis hin zu Video und Digital.

