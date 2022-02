Expert:innen-Team von CMS Österreich begleitet Greiner AG beim erfolgreichen Verkauf der Extrusionssparte

Der Kunststoffspezialist Greiner AG konnte den Verkauf der Extrusionssparte inklusive betriebsnotwendiger Immobilien mit Unterstützung von CMS Österreich erfolgreich abschließen.

Wien (OTS) - Am 21. Dezember 2021 erteilte das deutsche Bundeskartellamt die Zustimmung zum Verkauf der Greiner Extrusion Group (GEG) an die niederländisch-deutsche Beteiligungsgesellschaft Nimbus – unter anderem Mehrheitseigentümerin von battenfeld-cincinnati, einem Mitbewerber von GEG mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich, den USA und China. Die nunmehrigen Schwesterunternehmen wollen nicht zuletzt Synergien beim Einkauf nützen. Davon abgesehen bleiben beide Einheiten unabhängige Unternehmen mit eigenen Organisationsstrukturen und eigenem Marktauftritt.

Im Rahmen der Transaktion waren von den Expertinnen und Experten des CMS-Beratungsteams unter der Leitung von Alexander Rakosi, Florian Mayer und Anna Hiegelsperger, zahlreiche komplexe Rechtsfragen zu klären – unter anderem in transaktionsbezogenen Themen sowie in den Bereichen Immobilienrecht und Kartell- und Wettbewerbsrecht.

Dem international erfahrenen Expert:innen-Team von CMS Österreich gehörten weiters Dieter Zandler (Kartellrecht), Vanessa Horaceck (Wettbewerbsrecht), Hans Lederer (Markenrecht), Johannes Hysek (Immobilienrecht), Mariella Kapoun (Immobilien), Sibylle Novak (internationales Steuerrecht), Thomas Aspalter (Steuerrecht), Cornelia Kreuth (M&A), Christoph Birner (Finanzierung) sowie Alexandros Hantasch (Corporate Transactions) an.

Darüber hinaus wurde das österreichische Beraterteam auch von Kolleginnen und Kollegen aus anderen CMS-Büros unterstützt. Das internationale CMS-Team bestand aus Stepan Havranek (CZ), Eva Bryndova (CZ), Michael Munzinger (PRC), Lei Shi (PRC), Dipes Santilale (UK), Sabby Kenzie (UK), Margaux Deuchler (F), Thomas Hains (F), Blazej Zagorski (PL) und Marta Osowska-Buba (PL).

Lead-Partner Alexander Rakosi stellt zufrieden fest: „ Internationale Transaktionen sind immer mit einer Reihe von komplexen rechtlichen Fragestellungen verknüpft. Wir sind froh, dass wir die Greiner Gruppe vom Beginn der Transaktion bis zum erfolgreichen Closing länderübergreifend umfassend rechtlich beraten durften .“

Über CMS Reich-Rohrwig Hainz

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist eine der führenden Rechtsanwaltssozietäten in Österreich sowie in Südosteurop und verfügt über Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Istanbul, Kiew, Ljubljana, Podgorica, Sarajewo, Skopje, Sofia und Zagreb. Die Anwält:innen und Steuerexpert:innen sind durch ihre Spezialisierung in der Lage, Klient:inne effizient und auf höchstem Niveau zu beraten. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen M&A, Banking&Finance, Real Estate, Baurecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, IP- und IT-Recht sowie Vergaberecht. cms.law



