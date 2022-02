Die FDI World Dental Federation startet die Mouth Proud Challenge und fragt Wie achten Sie auf Ihre Mundgesundheit? (FOTO)

Genf (ots) - Bei der Challenge feiern die Menschen gemeinsam den World Oral Health Day 2022 am 20. März, indem sie lustige Bilder und Videos teilen, wo sie zeigen, wie sie sich für ihr Glück und Wohlbefinden um ihre Mundhygiene kümmern. Dabei inspirieren sie andere zum Mitmachen.

Zur Feier des World Oral Health Day 2022 lädt die FDI World Dental Federation (FDI) alle Menschen ein, an der #MouthProudChallenge teilzunehmen und persönliches Engagement für Mundgesundheit zu zeigen, indem sie den Moment mit dem online verfügbaren #MouthProud Custom Poster Tool oder den Mouth Proud-Social-Media-Filtern festhalten (verfügbar auf Instagram, Facebook).

Einzelpersonen können ihr Engagement für gute Mundgesundheit mit dem #MouthProud-Rahmen um ein Video oder Bild zeigen, auf dem sie z.B. ordentlich ihre Zähne putzen und Zahnseide verwenden, auf Süßigkeiten mit Zucker verzichten, eine gesunde Mahlzeit zu sich nehmen oder zur Kontrolle zum Zahnarzt gehen. Fachleute für Mundgesundheit können sich beteiligen, um herauszustellen, was sie bereits tun: Patienten für eine bessere Lebensqualität stolz auf ihren Mund machen. Sie können den Rahmen verwenden, um korrekte Praktiken zur Mundhygiene, korrektes Zähneputzen oder einfach nur ein natürliches Lächeln zu zeigen. Die Teilnehmer sind eingeladen, je vier Freunde oder Kollegen aufzufordern, an dieser digitalen Bewegung teilzunehmen.

Fast 3,5 Milliarden Menschen sind weltweit von schlechter Mundgesundheit betroffen, was weitreichende Konsequenzen hat. Dennoch ist vielen Menschen nicht klar, inwiefern ein nicht gesunder Mund sich ernsthaft auf ihr Leben auswirken und starke Schmerzen und Leiden verursachen kann, die die Lebensqualität beeinträchtigen. Mit der dreijährigen Kampagne „Be Proud of Your Mouth" (Seien Sie stolz auf Ihren Mund) möchte die FDI die Menschen dazu motivieren, ihren Mund zu schätzen und zu pflegen und zu verstehen, dass sie damit auch zu ihrem Glückund Wohlbefinden beitragen. Weil wir alle das Ziel eines glücklichen Lebens teilen.

„Am World Oral Health Day kann sich jeder beteiligen, um einen neuen Trend für Glück und Wohlbefinden zu starten“, sagt FDI President Prof. Ihsane Ben Yahya. „Lassen Sie uns auf globaler Ebene zusammenkommen, um Bewusstsein zu schaffen, Bildung zu verbessern und persönliches und kollektives Handeln zur Wichtigkeit der Mundgesundheit für alle zu fördern.“

Die FDI verkündet mit Stolz zwei neue Partner für die Kampagne Be Proud of Your Mouth – for your happiness and well-being: Align Technology und Dentsply Sirona, die die Kampagne gemeinsam mit dem langjährigen und geschätzten Partner der FDI, Unilever, unterstützen werden. Zusätzlich tritt Listerine® dem Wrigley Oral Healthcare Program als neuer Global Supporter bei.

„Der World Oral Health Day wäre ohne die Unterstützung unserer Global Partner und Supporter nicht möglich. Nur mit der Unterstützung aller wichtigsten Stakeholder können wir die Mundgesundheit der Weltbevölkerung schützen“, so FDI President Prof. Ihsane Ben Yahya.

Machen Sie sich bereit, #MouthProud zu sein – für Ihr Glück und Ihr Wohlbefinden. Besuchen Sie http://www.worldoralhealthday.org und nutzen Sie zahlreichen kostenlos verfügbaren Ressourcen. Sehen Sie sich die Seite https://www.worldoralhealthday.org/mouthproudchallenge an, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie sich an der #MouthProudChallenge beteiligen können.

Über den World Oral Health Day

Der World Oral Health Day (WOHD) wurde von der FDI World Dental Federation ins Leben gerufen, um ein globales Bewusstsein zur Prävention und Kontrolle für orale Erkrankungen zu schaffen und wird jährlich am 20. März gefeiert. www.worldoralhealthday.org; #WOHD22 #MouthProud

Über die FDI World Dental Federation

Die FDI World Dental Federation ist die wichtigste Vertretung von über einer Million Zahnärzten weltweit. Ihr gehören rund 200 nationale Zahnärzteverbände und Fachgruppen in über 130 Ländern an. Die FDI möchte die Welt zu optimaler Mundgesundheit führen. https://www.fdiworlddental.org/; facebook.com/FDIWorldDentalFederation; https://www.worldoralhealthday.org/; twitter.com/FDIWorldDental; https://www.linkedin.com/company/fdiworlddentalfederation

