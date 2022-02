Konkurszahlen in Österreich explodieren

Wien (OTS) - Im Jahr 2021 kam es in Österreich insgesamt zu 1.747 Unternehmenskonkursen hat eine von Dun & Bradstreet, einem weltweit führenden Anbieter von Daten und Analysen für die Entscheidungsfindung in Unternehmen, in Auftrag gegebene Studie ergeben.

Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Zunahme um fünf Prozent. Somit war die Anzahl der Konkurse von protokollierten Unternehmen immer noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Dies liegt daran, dass die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen zu einer künstlichen Verringerung der Insolvenzen führten. Doch die Konkursfälle nahmen gemäß der Analyse von Dun & Bradstreet von Quartal zu Quartal massiv zu. Im ersten Quartal 2021 kam es nur zu 325 Konkursen. Im zweiten Quartal waren es 369 Konkurse (plus zehn Prozent) Im dritten Quartal gab es bereits 441 Konkurse (plus 23 Prozent) und im vierten Quartal ganze 622 Konkurse (plus 41 Prozent). Dies lässt nichts Gutes erahnen, wie Macario JUAN, Managing Director von Dun & Bradstreet Austria, ausführt: „Wenn die Entwicklung wie bisher weiter geht, werden wir 2022 einen historischen Höchstwert der Konkurse in Österreich erleben.“

Rückfragen & Kontakt:

Dun & Bradstreet Austria GmbH

Christian Wanner

Mediensprecher

c/o Dun & Bradstreet Schweiz AG

Grossmattstrasse 9

CH - 8902 Urdorf

Mobile: +41 79 428 59 36

E-Mail: christian.wanner @ bisnode.com

Internet: www.dnb.com/at



Kerl & Cie

Gesellschaft für Kommunikationsberatung GmbH

Samir Djikic

Director

Telefon: +49 (0)69 870 021 516

E-Mail: s.djikic @ kerlundcie.de