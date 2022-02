Wuff! Boston Dynamics Roboter „Spot“ auf willhaben gesichtet

Österreich (OTS) - Die Videos des Robotik-Unternehmens Boston Dynamics genießen weltweit Kultstatus und bringen nicht wenige SeherInnen zum Staunen. Die Fertigkeiten der autonomen Laufroboter sind bereits sehr fortgeschritten. Am digitalen Marktplatz willhaben zieht nun das vierbeinige Modell „Spot“ das Interesse der ÖsterreicherInnen auf sich. Spot ist ein wendiger, mobiler Roboter, der sich mit beeindruckender Mobilität im Gelände bewegen und routinemäßige Inspektionsaufgaben und Datenerfassungen durchführen kann.



So mancher Milliardär wurde bereits mit diesem Gadget, das sehr stark an einen Hund erinnert, beim gemeinsamen Spaziergang gesichtet. Wer also eventuell eine Hundehaarallergie hat, das nötige Kleingeld und die Kaufvoraussetzungen mitbringt, kann sich nun diesen Wunsch auf willhaben erfüllen:



>>> Zur Anzeige auf willhaben

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Pucher

PR Manager

0699 1303 1518

presse @ willhaben.at