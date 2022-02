Rauhautfledermaus meldet sich verspätet für den Winterschlaf

5 Gramm schwerer Pflegling wird von Linz ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht

Wien/Vösendorf/Linz (OTS) - Ein hübsches Rauhautfledermaus-Männchen kam vorgestern den weiten Weg aus Linz ins Tierschutzhaus Vösendorf. Er wurde auf einem Parkplatz gefunden und zu einer engagierten Tierärztin gebracht, die Tierschutz Austria (Wiener Tierschutzverein) sofort verständigte.

Nach der Erstversorgung des armen und dehydrierten Fledertieres, das zu diesem Zeitpunkt nur mehr magere 5 Gramm wog, wurde er am folgenden Tag umgehend nach Vösendorf gebracht, wo bereits 190 Fledermäuse für den Winterschlaf einquartiert sind (siehe alte Aussendung).

Der kleine Mann hatte noch einmal Glück, denn bei diesen Temperaturen hätte er keine Chance gehabt, den Winter zu überstehen, bis im Frühling wieder die Insekten schwirren. Er wird nun derzeit versorgt und händisch gefüttert. Sobald er ein gutes Gewicht erreicht und sich erholt hat, geht es zu den Großen Abendseglern in den wohlverdienten Winterschlaf in den eigens dafür angeschafften und speziellen Kühlschränken. Im Frühling wird er dann wieder am Fundort ausgesetzt, sodass er in sein altes Leben zurückkehren kann.

Rauhautfledermäuse sind in Österreich streng geschützt. Da sie gerne in Holzstapeln überwintern, kommt es vor, dass sie in ihrem Schlaf gestört werden, wenn das Holz im Laufe des Winters verheizt wird. Tierschutz Austria empfiehlt daher das Holz immer vor dem Einheizen zu kontrollieren.

Bilder der geretteten Fledermaus:

https://we.tl/t-IHXa3Fejib

