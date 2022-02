Dachstein Salzkammergut – Schneeschuhwandern, Ski-Touren & Winterwandern

Sanfter Winter

Bad Goisern (OTS) - Die Ferienregion Dachstein Salzkammergut hat vor rund einem Jahr die Initiative „Sanfter Winter“ im Inneren Salzkammergut ins Leben gerufen. Damit soll versucht werden, den Themen Schneeschuh und vor allem Tourenski wertschöpfenden Hintergrund zu geben.

Anders als in manchen anderen Orten in Österreich greifen wir das Thema touristisch aufbauend an. Wir wollen eine Destination schaffen, in die ein Tourengeher immer wieder kommt und sich entwickeln kann. Dazu gehört natürlich auch eine „Übungswiese“ in Pistennähe oder ein Pistenaufstieg wie bereits in Russbach umgesetzt.

Wir setzen zwischen diesen Anfängertouren (für uns Stufe 1) und den tatsächlichen alpinen Touren (für uns Stufe 3) noch eins „drauf“, und das sind die markierten Tourenrouten.

Leicht zu gehen, wenige objektive Gefahren und eine leichte, möglichst präparierte Abfahrt, das sind die Kriterien für diese 2. Stufe. Die notwendige Beschilderungen wurden in den Gemeinden Bad Goisern, am Predigstuhl und der Gemeinde Gosau bereits montiert, Übersichtstafeln an den jeweiligen Startpunkte aber auch „Unterstände“ teilweise sogar mit ÖKlos rund das Angebot ab.

In Abstimmung mit den Österreichischen Bundesforsten, den privaten Grundstücksbesitzern, dem Land Oberösterreich, der Oberösterreich Tourismus, regionalen Experten, aber auch den Jägerschaft, dem Alpenverein und den Naturfreunden haben wir gemeinsam versucht, eine entsprechende Besucherlenkung mit unseren Routen in der Gemeinde Gosau (3 Touren), am Krippenstein in der Gemeinde Obertraun (2 Routen) und in der Gemeinde Bad Goisern am Predigstuhl (3 Routen) zu schaffen.

Wir haben auch gemeinsam mit „Respektiere Deine Grenzen“ an die Wildtiere in unserer Region gedacht und Ruhezonen sowie Plätze zur Wildtierfütterung berücksichtigt.

Rückfragen & Kontakt:

Tourismusverband Inneres Salzkammergut, Mag. (FH) Christian Schirlbauer, schirlbauer @ dachstein-salzkammergut.at, +43 5 95095 https://dachstein.salzkammergut.at/sanfter-winter.html