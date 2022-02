J&T Express gründet MENA-Hauptsitz in Saudi-Arabien und unterzeichnet Absichtserklärung zum größten Industriepark für intelligente Logistik in der Region

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - RIAD, Saudi-Arabien, 2. Februar 2022 /PRNewswire/ - J&T Express, ein internationales Express-Logistikunternehmen, hat heute auf LEAP bekannt gegeben, seinen regionalen MENA-Hauptsitz in Riad, der Hauptstadt des Königreichs Saudi-Arabien, einrichten zu wollen und gemeinsam mit eWTP Arabia Capital und weiteren Partnern den größten Industriepark für intelligente Logistik in der Region aufbauen zu wollen.

Der LEAP Summit, der vom 1. bis zum 3. Februar 2022 in Riad stattfindet, ist eine führende globale Technologiekonferenz in Saudi-Arabien mit über 700 aufstrebenden Technologie-Start-ups. Jet Lee, Gründer und Vorsitzender der J&T-Gruppe, hielt eine Keynote-Rede per Video und kündigte an, J&T Express wolle seinen regionalen MENA-Hauptsitz in Riad, der Hauptstadt des Königreichs Saudi-Arabien, einrichten und den größten Industriepark für intelligente Logistik der Region bauen. Er teilte mit, der Industriepark werde die wachsenden logistischen Anforderungen in der Region erfüllen, den Verbrauchern und Partnern von J&T dienen und die Erfahrung rund um den Lieferservice verbessern.

Als Vertreter der saudi-arabischen Regierung hat die General Authority of Civil Aviation (GACA) mit J&T Express und eWTP Arabia Capital eine Absichtserklärung zum Projekt des Industrieparks für intelligente Logistik unterzeichnet. S.E. Ing. Khalid Al-Falih, Investitionsminister von Saudi-Arabien, S.E. Ing. Abdullah Alswaha, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie von Saudi-Arabien, Seine Exzellenz, der Präsident der GACA, Abdulaziz Al-Duailej, und der Vorsitzende der Saudi Federation for Cyber Security, Programming and Drones (SAFCSP), Vorstandsmitglied für Kommunikation und Information Technology Commission (CITC), Faisal Alkhamisi, nahmen an der Unterzeichnungszeremonie teil.

Mit der Unterzeichnung des Projekts verpflichtet sich J&T Express, Mitarbeiter zu fördern, in fortschrittliche Technologie und Ausrüstung zu investieren und in den nächsten zehn Jahren den größten Industriepark für intelligente Logistik in der MENA-Region zu bauen, wodurch Saudi-Arabien zu einem globalen Knotenpunkt und strategischen Betriebszentrum für den gesamten regionalen Markt wird. Der Logistikpark umfasst Sortierzentren von Weltklasse, automatische Lagersysteme, Luftfrachtterminals, E-Commerce-Industrieparks und moderne Industrieparks. Es wird seinen Branchenpartnern in naher Zukunft die fortschrittlichsten technologiegesteuerten Dienstleistungen anbieten und ein robustes Wachstum im lokalen Einzelhandels- und Fertigungssektor fördern. Ziel ist es, Saudi-Arabien zu einem zentralen Tor zu machen, das Asien, Europa und Afrika verbindet, und Saudi-Arabien dabei zu helfen, die Vision 2030 zu erreichen. Diese Initiative wird auch von dem MENA-Venture Capital eWTP Arabia Capital und anderen Partnern umfangreich unterstützt.

Jerry Li, Managing Partner von eWTP Arabia Capital, erklärte anlässlich der Veranstaltung: „Es ist eWTP Arabia eine große Freude, an diesem Projekt als Partner teilzunehmen, um die Aktivitäten von J&T Express in der MENA-Region weiter zu unterstützen und die Entwicklung seines globalen Netzwerks voranzutreiben. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit J&T Express mehr technologieorientierte innovative Unternehmen, Lieferketten und Marken in China unterstützen können, die den globalen Markt erobern wollen."

Im Januar dieses Jahres startete J&T Express seine Geschäftstätigkeit sowohl in Saudi-Arabien als auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Mit seinen nationalen eigenen Vertriebsnetzen und lokalisierten Lagersystemen deckt das Unternehmen erfolgreich beide Länder ab.

Seit seiner Gründung 2015 hält J&T Express an seiner globalen Denkweise fest. Mit seinem einzigartigen Betriebsmodell und seiner aktiven Marktexpansion hat das Unternehmen rasch ein eigenes Liefernetzwerk in 10 Ländern in der gesamten Region Asien-Pazifik aufgebaut, um die wachsende Nachfrage der Nutzer nach grenzüberschreitenden Diensten zu decken. J&T Express wird im Rahmen seiner globalen Strategie, die Welt effizienter zu vernetzen und logistischen Nutzen für alle zu schaffen, weiterhin Chancen in den Schwellenländern prüfen.

Informationen zu J&T Express

J&T Express wurde im August 2015 gegründet und ist ein schnell wachsendes internationales Lieferunternehmen, das sich auf Expressdienste und grenzüberschreitende Logistik spezialisiert hat. J&T Express ist bestrebt, kontinuierlich integrierte Qualitätserlebnisse für seine Kunden weltweit zu schaffen. Das Netzwerk von J&T Express erstreckt sich über zehn Länder: China, Indonesien, Vietnam, Malaysia, Thailand, die Philippinen, Kambodscha, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien und bedient damit über 2 Milliarden Menschen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1721319/JT_Express_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

pr @ jtexpress.com,

j&texpress @ brunswickgroup.com