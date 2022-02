Vorreiter aus Berlin: Wire setzt auf neues MLS-Protokoll als Standard für sichere Kommunikation

Berlin (ots/PRNewswire) - Das neue Sicherheitsprotokoll soll der erste offene Standard für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung werden und ein neues Kapitel der Kommunikation anregen, in dem Organisationen und Regierungen sicher online kommunizieren, ohne dabei den Datenschutz und die Sicherheit zu gefährden

Wire, die weltweit sicherste Kommunikationsplattform mit Hauptsitz in Berlin, ist dabei, das Messaging Layer Security (MLS) Protokoll für den eigenen Messenger auszurollen. Es handelt sich hierbei um den weltweit ersten Einsatz des MLS-Protokolls in einer föderierten Umgebung und läutet damit den Beginn von MLS als offene Standardlösung für die Kommunikation ein. Die standardisierte Verschlüsselung macht somit eine plattformunabhängige Kommunikation innerhalb der Cloud möglich. So bietet das Protokoll ein Höchstmaß an Flexibilität und Wahlmöglichkeit für Anwender und einen verlässlichen Sicherheitsstandard für Unternehmen und Behörden.

Sicheres Messaging mit standardisierter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Das MLS-Protokoll wurde von der Internet Engineering Task Force (IETF) Working Group entwickelt, zu deren Mitglieder neben Co-Initiator Wire auch Cisco, Mozilla, Google, Facebook, Twitter, die Universität Oxford und INRIA gehören. Ziel der IETF war es einen offenen und besser skalierbaren Standard für sichere Gruppenkommunikation durch die Anwendung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu entwickeln. Dieser Bedarf beruht auf der Tatsache, dass persönliche Nachrichtensysteme zunehmend eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einsetzen, Unternehmen aber in Sachen verschlüsselter Kommunikation hinterherhinken. Denn für Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen gab es bis dato noch keinen offenen Standard. Das Protokoll ist auf dem besten Weg, diesen Standard für sichere und effiziente Zusammenarbeit in Unternehmen, Behörden und die breite Öffentlichkeit zu tragen.

Neue sichere Skalierbarkeit durch das Protokoll

Wire wendet das Protokoll gezielt an, um so ein sicheres Messaging in (großen) Gruppen effizienter zu gestalten. Die Skalierbarkeit stellt Wire mit der neuesten Version seiner Konferenzlösung unter Beweis: an den vollständig verschlüsselten Audio- und Videoanrufen können nun bis zu 100 Personen teilnehmen.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Wire und auch für mich persönlich. Ich glaube, dass MLS die Art und Weise, wie wir kommunizieren, revolutionieren wird, da die Sicherheit bei der Wahl eines Kommunikationstools keine Rolle mehr spielen muss", kommentiert Alan Duric, COO/CTO und Mitbegründer von Wire. „Wire hat damit begonnen, das MLS-Protokoll aus der IETF-Arbeitsgruppe in den Anwenderbereich zu bringen und es seinen Tausenden von Kunden weltweit in einer föderierten Umgebung zur Verfügung zu stellen. Wir werden den neuen Standard nutzen, um unsere Plattform kontinuierlich zu verbessern und Unternehmen und Behörden noch sicherere Kommunikation und Zusammenarbeit zu ermöglichen."

Im Kampf gegen Cyberkriminalität

Wire hat es sich zur Aufgabe gemacht, Organisationen - insbesondere Regierungen und systemkritische Infrastrukturen - im Kampf gegen die steigenden Kosten der Cyberkriminalität, die auf über 10,5 Billionen US-Dollar jährlich geschätzt werden, zu unterstützen. Die sichere Infrastruktur der Plattform neutralisiert die Bedrohung durch "Man-in-the-Middle"-Angriffe, also Versuche, sensible Daten zu stehlen. Der Ausbau der sicheren Videokonferenzinfrastruktur ist besonders wichtig, um Attacken auf Klausuren, Tagungen und Events, die besonders während der Pandemie zunahmen, abzuwehren. Wire hat weltweit über 1.800 Regierungs- und Unternehmenskunden, darunter auch die Bundesverwaltung mit der Wire zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass Bundesbehörden moderne Messaging-Lösungen nutzen können. Wire hat bereits eine vorläufige VS-NfD-Zulassung durch das BSI erhalten und befindet sich derzeit in der Evaluierung für eine VS-NfD-Zulassung. Zu den weiteren Kunden von Wire zählen fünf der G7-Regierungen sowie große Unternehmenskunden wie Blackrock, Softbank Robotics, EY und UNICEF.

Weitere Informationen zu MLS finden Sie hier.

Über Wire

Wire hat die Kommunikation innerhalb von Unternehmen in kürzester Zeit genauso nachhaltig und schnell verändert wie Skype die Telefonie. Anfang 2018 gestartet, vertrauen aktuell mehr als 1.800 Unternehmen auf die Plattform. Damit ist Wire, mit Hauptsitz in der Berlin und Büros in der Schweiz und San Francisco, nicht nur die am schnellsten wachsende Kommunikationsplattform sondern laut den Analysten von Forrester und Gartner auch eine der effizientesten und sichersten Lösungen. Messaging, Sprach- und Videokonferenzen, Dateiaustausch und Suchfunktion – Wire schützt diese Vorgänge mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im offenen Protokollstandard Message Layer Security (MLS). Wire baut auf der Grundlage von Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit auf und erhält Auszeichnungen in beiden Kategorien: den Cybersecurity Breakthrough's Award für die „sicherste Kommunikationslösung" und den Capterra's Award für die „beste Benutzerfreundlichkeit".

Weitere Informationen finden Sie unter wire.com

