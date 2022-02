Staatssekretärin Mayer gratuliert Anna Bernreitner zum Götz-Friedrich-Preis 2021

Wien (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gratuliert der Opernregisseurin Anna Bernreitner herzlich zur Auszeichnung mit dem Götz-Friedrich-Preis 2021 für junge Opernregisseure und -regisseurinnen.

„Die Verleihung des Götz-Friedrich-Preises 2021 an Anna Bernreitner ist ein großer Erfolg für eine junge Opernregisseurin, die mit ihrer Inszenierung von Wolfgang Rihms Proserpina an der Neuen Oper Wien überzeugen konnte. Dieser Preis ist nicht nur die Auszeichnung einer bemerkenswerten künstlerischen Leistung, sondern er stärkt die Wahrnehmung des Potenzials der freien Musiktheaterszene in Österreich. Herausragende Kunsttätige wie Anna Bernreitner repräsentieren Österreich als lebendigen, innovativen Kreativstandort am Puls der Zeit“, so Kulturstaatssekretärin Mayer.

