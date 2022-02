SP-Hursky: Hochprofessioneller Einsatz der Polizei

Einsatzkräfte sind behutsam und bestimmt zugleich vorgegangen. Dank an alle Polizistinnen und Polizisten.

Wien (OTS/SPW-K) - „Ich möchte der Polizei für den hochprofessionellen Einsatz danken. Durch das Vorgehen der Polizist*innen ist es glücklicherweise zu keiner Eskalation gekommen. Leider konnten wir seitens der Stadt keinen freiwilligen Abzug der Aktivist*innen erreichen, wir hoffen aber, dass sie unsere neuerlichen Gesprächseinladungen annehmen“, sagt SPÖ-Gemeinderat Christian Hursky.

Die Besetzerin*innen wurden am Dienstag in der Früh aufgefordert, das Protestcamp zu räumen. Nachdem die Aktivist*innen der Aufforderungen nicht nachgekommen sind, haben die Beamt*innen vor Ort ihre Arbeit gemacht: „Wir haben heute mit der Räumung des Protestcamps einmal mehr gesehen, dass wir uns auf die Polizistinnen und Polizisten in Wien verlassen können. Das gibt uns allen ein gutes Sicherheitsgefühl in unserer Stadt“, so Hursky abschließend.

