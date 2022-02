AACSB gibt die Klasse der einflussreichen Führungskräfte 2022 bekannt

Tampa, Fla. (ots/PRNewswire) - Siebte jährliche Initiative „Influential Leaders" würdigt 27 Vorreiter in Sachen Vielfalt und Integration

AACSB International (AACSB) - der weltweit größte Verband für Wirtschaftsausbildung - gibt heute seine 2022 Class of Influential Leaders bekannt, eine Gruppe von 27 Absolventen von Wirtschaftshochschulen, die sich für Vielfalt und Integration einsetzen.

Im siebten Jahr seines Bestehens zeichnet das AACSB-Programm „Influential Leaders" mehr als 250 Absolventen von Wirtschaftshochschulen aus, die einen nachhaltigen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft haben. Alle Geehrten haben einen Bachelor-, Master- oder Doktortitel von einer der mehr als 900 AACSB-akkreditierten Wirtschaftshochschulen weltweit erworben.

Zu den Preisträgern des Jahres 2022 gehören Befürworter aus Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Hochschulen und Regierungen, die andere aufklären und befähigen, einladende, inklusive Räume für alle zu schaffen. Zusammen stellen sie eine Facette der Bemühungen der Wirtschaftsausbildung dar, Vielfalt, Gleichberechtigung, Einbeziehung und Zugehörigkeit (DEIB) in der Belegschaft und in der Gesellschaft zu fördern - ein Hauptmerkmal der AACSB 2020-Akkreditierungsstandards für Unternehmen und der Schwerpunkt eines kürzlich veröffentlichten Positionspapiers. Das Papier verdeutlicht das Engagement der AACSB für einen gerechten Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Wirtschaftsausbildung weltweit und fordert die Wirtschaftsausbildungsgemeinschaft auf, die Grundsätze des DEIB in ihre Strategien und Kulturen einzubinden.

„Die 2022 Influential Leaders zeigen uns, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Stimmen und Perspektiven aller zu stärken. Diese Personen inspirieren uns, zuzuhören, zu lernen und mit Authentizität und Mut zu handeln", sagte Caryn Beck-Dudley, AACSB-Präsidentin und CEO. „Wir müssen auf ihrem Schwung aufbauen und uns dafür einsetzen, ein chancenreiches Umfeld zu schaffen, von dem alle profitieren

Jede einflussreiche Führungspersönlichkeit wurde von ihrer Alma Mater mit inspirierenden Geschichten nominiert, die zeigen, wie der Geehrte in seiner Branche führend und innovativ ist, einen Beitrag zu seiner Gemeinde leistet und zukünftige Führungskräfte ermutigt. Die Initiative „2022 Influential Leaders" wird vom Graduate Management Admission Council (GMAC) unterstützt.

Die einzigartigen Geschichten der Geehrten und wie sie einen bedeutenden, dauerhaften Einfluss auf die Welt ausüben, finden Sie unter aacsb.edu/influential-leaders.

Über AACSB Die 1916 gegründete AACSB ist der weltweit größte Verband im Bereich der Wirtschaftsausbildung, der Lehrende, Lernende und Unternehmen miteinander verbindet, um die nächste Generation von Führungspersönlichkeiten hervorzubringen. Mit einer Präsenz in mehr als 100 Ländern und Regionen fördert AACSB das Engagement, beschleunigt Innovationen und verstärkt die Wirkung in der Wirtschaftsausbildung. Erfahren Sie, wie AACSB die Wirtschaftsausbildung für eine bessere Gesellschaft verändert unter aacsb.edu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1734640/AACSB_2022_Influential_Leaders.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Leah Harms,

Public Relations Manager,

AACSB International,

MediaRelations @ aacsb.edu