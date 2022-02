Volkspartei Wien: Mit ganzer Kraft zum Landesparteitag

Landesparteitag unter dem Motto „Kraft.Voraus.“ am 20. Mai 2022

Wien (OTS) - Am 3. Dezember 2021 begann ein neues Kapitel in der Volkspartei Wien - Karl Mahrer wurde zum geschäftsführenden Landesparteiobmann gewählt. Wenige Tage später wechselte er vom Nationalrat als Stadtrat in die Wiener Stadtpolitik. Anfang dieses Jahres nahm auch der neue Landesgeschäftsführer Markus Keschmann seine Arbeit auf. In knapp 6 Wochen wurde sehr viel Kraft in Gespräche investiert und zahlreiche kommunalpolitische Themen konnten vorangetrieben werden. „Ich bin überzeugt, dass wir die Stärke der Volkspartei als größte Oppositionspartei im Zuge des Landesparteitages auf neuen Boden bringen werden – mit der ganzen Breite und Tiefe der Volkspartei für die Menschen in Wien - unter dem Motto „Kraft voraus!“, so Karl Mahrer.

Zukunft Volkspartei Wien – Kraft.Voraus.

Im Zuge des Landesparteitages am 20. Mai 2022 steht das Team der Volkspartei Wien offiziell zur Wahl – noch wichtiger ist es, gemeinsam die politischen Schwerpunkte der Zukunft zu konkretisieren. In Form eines Leitantrags wird der politische Fokus unter dem Motto „Kraft.Voraus.“ klar definiert und der Aufbruch für neue Themen klar gezogen. In den nächsten Wochen werden Inhalte in einem Beteiligungsprozess mit den Bezirks- und Teilorganisationen in verschiedensten Gesprächsformaten analysiert und erarbeitet. Ziel ist es, die Zukunftsthemen für Wien gemeinsam zu bestimmen und am Landesparteitag geeint zu präsentieren.

Veranstaltungsort mit viel Kraft

Stattfinden wird der Landesparteitag an einem Ort, der sonst als Sportstätte bekannt ist. In der „Steffl Arena“ in der Donaustadt -passend zum Motto „Kraft.Voraus.“ - findet der Landesparteitag in einem der größten Sportzentren Wiens statt. „Der Ort steht für Kraft, Energie und Einsatz. Das passt perfekt zu unserem Landesparteitag, bei dem wir neben den Wahlen mit dem Beschluss des Leitantrags auch unseren ersten großen Beteiligungsprozess abschließen werden“, so Landesgeschäftsführer Markus Keschmann.

Die Veranstaltung wird unter den zum Zeitpunkt notwendigen COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen in Präsenz umgesetzt.

