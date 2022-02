Bundesparteivorstand der Volkspartei wählte neue Bereichssprecherin

Wien (OTS) - Der Bundesparteivorstand der neuen Volkspartei hat eine neue Bereichssprecherin gewählt:

Bettina Rausch wird Bereichssprecherin für Demokratie und Wertefragen.

In ihrer neuen Sprecherfunktion will Rausch dazu beitragen, politische Kultur und Diskussionskultur über die Parteigrenzen hinweg zu verbessern. Ihrerseits will sie in den politischen Diskurs vor allem die Auseinandersetzung mit den Grundwerten der Gesellschaft einbringen. Als Präsidentin der Politischen Akademie ist ihr der Dialog mit der Wissenschaft ein wichtiges Anliegen, unter anderem trägt sie mit Publikationen wie dem Jahrbuch für Politik dazu bei.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/