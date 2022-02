ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Premiere „Durch den Lungau“, „Landleben“ auf der Tauplitz-Alm und im Montafon

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information begibt sich am Mittwoch, dem 2. Februar 2022, in einer „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Durch den Lungau“ und zeigt die winterliche Seite des alpinen Lebens. Anschließend erzählt „Landleben“ in zwei Dokumentationen vom „Leben auf der Tauplitz-Alm“ bei Bad Mitterndorf bzw. vom „Winter im Montafon“. Zwei Ausgaben von „treffpunkt medizin“ befassen sich danach mit den Auswirkungen von Zucker auf den menschlichen Körper, bevor es abschließend in einer Folge von „Auf eine Melange mit Musalek“ um Wünsche und Erwartungen für das noch junge Jahr 2022 geht.

Im Hauptabend feiert die „Heimat Österreich“-Doku „Durch den Lungau“ (20.15 Uhr) Premiere: Eine Zauberlandschaft im Winterkleid – Alfred Ninaus und sein Team streifen mit der Kamera durch den Lungau und zeigen, wie sich das typische Leben in den Salzburger Bergdörfern Tamsweg, Tweng und Lessach abspielt. Etwa am Bergbauernhof von Martina Brugger auf über 1.400 Metern, wo noch der 80-jährige Altbauer lebt, der seine Erfahrungen bis heute in den bergbäuerlichen Alltag einbringt. Oder Franz Kaml, der mit seiner Familie in dritter Generation eine Landwirtschaft auf über 1.200 Metern betreibt. Daneben führt er noch ein kleines Sägewerk, während sein Sohn nebenbei die Langlaufloipe der Gemeinde Tweng präpariert.

Dem „Leben auf der Tauplitz-Alm“ spürt um 21.05 Uhr eine „Landleben“-Dokumentation nach. Knapp tausend Meter über dem malerischen Bad Mitterndorf liegt die Tauplitz-Alm – heute ein Paradies für Skifahrer und Langläufer und einst eine der schönsten Almgegenden der Steiermark. Der Film von Wolfgang Winkler zeigt, wie die hier auf der Alm verwurzelten Menschen ihrer Arbeit nachgehen. Anschließend widmet sich eine zweite, von Martin Vogg gestaltete „Landleben“-Produktion dem Winter im Montafon“ (21.55 Uhr).

Zum Auftakt des ORF-III-Gesundheitsdoppels zum Thema Zucker steht die neue „treffpunkt medizin“-Produktion „Gesundheitsmythen: Zucker“ (22.45 Uhr) von Michael Dalpiaz auf dem Programm. Zucker ist angeblich „böser“ als Fett und daher mit zahlreichen Gesundheitsmythen behaftet: Brauner Zucker ist gesünder als weißer. Honig ist immer gesund. Fruchtzucker ist niemals schädlich, Gemüse enthält gar keinen Zucker. Zucker macht dick und krank. Er verursacht Karies und Frauen sind sowieso die größeren Naschkatzen. Fest steht:

Mit 33 kg pro Kopf und Jahr ist der Zuckerkonsum in Österreich kein geringer und gehört im „Land der unbegrenzten Mehlspeisen“ wohl zum kulinarischen Code. Doch er versteckt sich zu allem Überfluss auch dort, wo man ihn gar nicht vermuten würde. „treffpunkt medizin“ liefert einen umfassenden Faktencheck. Danach vertieft die Dokumentation „Droge Zucker: Die süße Gefahr“ (23.35 Uhr) die Thematik.

Der Abend schließt mit einer neuen Folge von „Auf eine Melange mit Musalek“ mit dem Titel „Auf der Reise ins neue Jahr – Als Astronaut, Kosmonaut oder doch lieber als Argonaut“ (0.20 Uhr). Die Sendung fragt, was das Jahr 2022 alles bringen wird und wie viel davon die Menschen selbst gestalten können.

