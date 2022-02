NEOS: Regierung muss Kampf gegen Arbeitskräftemangel endlich angehen

Gerald Loacker: „Fehlendes Personal ist und bleibt das größte Problem für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft. Die Regierung liefert nur Pressekonferenzen, keine Lösungen.“

Wien (OTS) - „Anstatt bei Pressekonferenzen eine leere Ankündigung nach der anderen zu liefern, muss Arbeitsminister Kocher endlich konkrete Maßnahmen präsentieren, mit denen der Arbeitskräftemangel tatsächlich angegangen wird“, fordert NEOS-Sozial- und Wirtschaftssprecher Gerald Loacker. „Der eklatante Mangel an Arbeitskräften bremst das Wirtschaftswachstum massiv, schwächt den Standort und belastet die Unternehmen immer stärker.“ Dass sich rund 83 Prozent der mittelständischen Betriebe schwer tun, qualifiziertes Personal zu finden, hat erst heute wieder eine Umfrage des Wirtschaftsprüfers EY ergeben. Loacker: „Der Mangel an Fachkräften wird als größte Gefahr für die Unternehmensentwicklung angesehen. Es ist daher völlig unverständlich, dass der zuständige Minister bei einer Pressekonferenz zum Arbeitsmarkt diese Problematik so vom Tisch wischt.“

Die Vorschläge von NEOS lägen längst vor, betont Loacker: „Wir brauchen einerseits kurzfristige Maßnahmen, wie den Ausstieg aus der Corona-Kurzarbeit sowie Maßnahmen für eine effektivere Arbeitskräftevermittlung. Beim AMS gibt es hohes Digitalisierungspotenzial, um die Vermittlung zu beschleunigen. Damit könnten auch die AMS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter entlastet werden und zielgerichteter vorgehen. Langfristig muss die Rot-Weiß-Rot-Card reformiert und vereinfacht werden und eine Zuwanderungsstrategie mit Fokus auf qualifizierte Fachkräfte-Zuwanderung ausgearbeitet werden. Außerdem muss die Lehre endlich attraktiviert werden. Die Regierung muss nur endlich vom Reden ins Tun kommen. Was das Problem definitiv nicht löst, ist, wenn ÖVP und Grüne allen Beschäftigungslosen einen doppelten Teuerungsausgleich zukommen lassen – denjenigen, die eine Arbeit aufnehmen, einen Bonus zu zahlen, wäre ein größerer Anreiz.“

