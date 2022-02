Sanofi: Podcast-Folge zu onkologischer Nachsorge rund um den Beruf pünktlich zum Weltkrebstag

Wien (OTS) - Wien, 01. Februar 2022 – Am 3. Februar, pünktlich am Vorabend des Weltkrebstags, veröffentlicht Sanofi die finale Podcast-Folge zu onkologischer Nachsorge.

Zum Thema "Krebs.UndLeben! Nachsorge rund um den Beruf" diskutieren Primarius Dozent Dr. Hannes Kaufmann, Abteilungsleiter der 3. Medizinischen Abteilung Zentrum Onkologie und Hämatologie an der Klinik Favoriten und der Klinik Landstraße, sowie Dr.in Eva Höltl, Ärztliche Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank AG. Im Zentrum stehen Aspekte wie die Auswirkungen unterschiedlicher Erkrankungsphasen auf die Berufstätigkeit Betroffener, auf den notwendigen Umgang von Unternehmen damit, sowie auf die Kompatibilität des Versorgungsangebots mit der Berufstätigkeit von Krebskranken.

Mit der Folge zum Weltkrebstag findet die Podcast-Reihe „Krebs.UndLeben!“ ihr vorläufiges Ende. Bisherige Themen waren "Warum onkologische Nachsorge?", "Persönliche Beziehungen und die Psyche", "Frauen als Angehörige und Patientinnen", "Prävention und Arbeitsmarkt" sowie "Krebs später im Leben".

