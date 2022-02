FPÖ – Belakowitsch: Auch bei den Arbeitslosen ist Österreich vorne mit dabei!

Wien (OTS) - Die heute von ÖVP-Arbeitsminister Kocher präsentierten Arbeitslosenzahlen würden einmal mehr das Versagen der schwarz-grünen Bundesregierung in allen Bereichen aufzeigen. So seien derzeit über 400.000 Personen beim AMS gemeldet, dazu kämen noch knapp 160.000 Menschen in Kurzarbeit. „Hier schlägt die ‚Corona-Keule‘ von ÖVP und Grünen voll zu. Nehammer, Kocher und Co. übernehmen wieder einmal keine Verantwortung und sind nicht nur reformunwillig, sondern auch planlos“, kritisierte heute die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

„Während bei uns die Arbeitslosenquote 8,1 Prozent beträgt, ist sie in der Eurozone am Sinken. So nannte Eurostat in Luxemburg 7,0 Prozent. In der Europäischen Union beträgt sie gar nur mehr 6,4 Prozent“, so Belakowitsch. Das von ÖVP und Grünen „geführte“ Österreich zeige anscheinend allen anderen Ländern vor, wie man es am besten nicht machen solle. Sinnlose und unbegründete Maßnahmen, Verfassungswidrigkeiten ohne Ende, Impfzwang, eine kaputte Wirtschaft, eine entzweite Gesellschaft und eine hohe Arbeitslosigkeit seien die einzigen Ergebnisse, die vorzuweisen wären.

