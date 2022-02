SP-Valentin: Erneuerung der Einladung zum Gespräch

Krawall ist kein Konzept für den Klimaschutz. Rückkehr zum Dialog wünschenswert.

Wien (OTS/SPW-K) - Nach Räumung des Protestcamps erneuert SP-Gemeinderat und Vorsitzender des Mobilitäts-Ausschusses Erich Valentin die Einladung zum Gespräch: „Wir alle sind gefordert die Emotionen zu beruhigen und uns an einen Tisch zu setzen. Ich habe mehrfach betont, dass wir ein gemeinsames Ziel haben nämlich den Klimaschutz. Ich appelliere an alle Aktivist*innen sich friedlich einzubringen und gemeinsam an einer gesunden Zukunft für unsere Stadt zu arbeiten.“

Chronologie der Gesprächsverweigerung

Zugleich verweist Valentin auf die lange Chronologie der Gesprächseinladungen, die eine Chronologie der Gesprächsverweigerung seitens der Aktivist*innen war: „Seit Oktober gab es im Wochenrhythmus Einladungen zum Gespräch auf unterschiedlichen Ebenen. Der Großteil der Einladungen wurde abgelehnt. Wenn ich jeden Dialog ablehne, frage ich mich schon wie ernst die Aktivist*innen ihre eigenen Ziele nehmen?! Ein Nein allein ist kein Plan für den Klimaschutz.“ Abschließend ergänzt Valentin, dass die Aktivist*innen jederzeit für Gespräche willkommen sind.

