ORF im Jänner 2022: 38,5 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Höchster Jänner-Wert seit 2013

Wien (OTS) - Im Jänner 2022 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit Fiction wie den „Vorstadtweibern“, einem neuen „Landkrimi“, den „Toten vom Bodensee“ und dem „Bergdoktor“, dem „Neujahrskonzert“, mit Sport-Highlights aus Kitzbühel und Schladming, dem Start von „Gute Nacht Österreich“ am Ende eines sehr gut performenden Freitag-Programms, dem gut genutzten Themenabend zur „Wannseekonferenz“ sowie intensiv genutzten Info- und Reportage-Sendungen zur Corona-Situation in Österreich einen Marktanteil von 38,5 Prozent und eine Tagesreichweite von 4,210 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 55,8 Prozent der TV-Bevölkerung.

Mit einem Plus von +1,0 Prozentpunkten konnte der Marktanteil im Vergleich zum Jänner des Vorjahres einmal mehr gesteigert werden, insgesamt erreichte der ORF mit 38,5 Prozent Marktanteil den höchsten Jänner-Wert seit neun Jahren. In der Zielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen erreichte die ORF-Sendergruppe 28,0 Prozent und damit um 2 Prozentpunkte mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Weitere Key-Facts zum Jänner 2022

ORF 1: 2,355 Millionen Seher/innen (12,9 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,383 Millionen Seher/innen (22,3 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 35,2 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 42,7 Prozent MA

ORF 1 steigerte den Marktanteil im Hauptabend im Vergleich zum Jänner des Vorjahres um +1,4 Pp, beim Publikum unter 50 sogar um +2,2 Pp

ORF 2 erzielte mit 22,3 Prozent Tages-MA den besten Jänner-Wert seit 2013, in der Zielgruppe E–29 den Topwert seit 2000

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild um 19.30 Uhr“ (17. Jänner)

1,879 Millionen Zuschauer/innen, 58 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (17. Jänner)

1,683 Millionen Zuschauer/innen, 60 Prozent Marktanteil

„Abfahrt der Herren, Kitzbühel“ (23. Jänner)

1,336 Millionen Zuschauer/innen, 63 Prozent Marktanteil

„Slalom der Herren, Schladming“ 2. DG (25. Jänner)

1,303 Millionen Zuschauer/innen, 40 Prozent Marktanteil

„Neujahrskonzert“ Teil 2 (1. Jänner)

1,215 Millionen Zuschauer/innen, 59 Prozent Marktanteil

„Slalom der Herren, Adelboden“ 2. DG (9. Jänner)

1,194 Millionen Zuschauer/innen, 60 Prozent Marktanteil

„Tatort: Des Teufels langer Atem“ (16. Jänner)

1,056 Millionen Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„Slalom der Herren, Wengen“ 2. DG (16. Jänner)

1,048 Millionen Zuschauer/innen, 63 Prozent Marktanteil

„Slalom der Herren, Kitzbühel“ 2. DG (22. Jänner)

1,032 Millionen Zuschauer/innen, 60 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (13. Jänner)

987.000 Zuschauer/innen, 39 Prozent Marktanteil

Jänner-Topwerte in ORF 1

-- hervorragender Start für die „Vorstadtweiber“ mit 805.000 Reichweite (inklusive Nachnutzung und ohne TVthek-Abrufe) bei 21 Prozent Marktanteil (28 bzw. 25 Prozent bei den Jungen) am 10. Jänner

-- starkes Comeback für Peter Klien und „Gute Nacht Österreich“ am neuen Freitag-Sendeplatz mit 534.000 RW am 14. Jänner (29 Prozent MA, 34 bzw. 30 Prozent bei den Jungen) und zusätzlich 174.000 RW am 18. Jänner in der Nachnutzung, gut genutzt am Freitag auch „Fakt oder Fake“ (14. Jänner) mit 512.000 RW und 18 Prozent MA (22 Prozent MA12-49) und „Was gibt es Neues?“ (ebenfalls 14. Jänner) mit 471.000 RW bei 22 Prozent MA

-- Reichweiten-Erfolg für den ORF-1-Mittwoch mit dem Themenabend „Endstation Verschwörung“ am 12. Jänner: Teil 1 der „Verschwörungswelten“ um 21.05 Uhr erreichte im Schnitt 424.000 bei 13 Prozent Marktanteil (18 bzw. 14 Prozent in den jungen Zielgruppen), das war die höchste Doku-Reichweite am Sendeplatz seit 2013; „Die großen Impf-Irrtümer – Talk 1 Spezial mit ‚Moders Faktencheck‘“ um 21.55 Uhr sahen 346.000 bei 13 Prozent Marktanteil (17 bzw. 16 Prozent bei den Jungen), „Dok 1 – Endstation Verschwörung“ mit Hanno Settele um 22.25 Uhr 280.000 bei 16 Prozent Marktanteil (19 bzw. 13 Prozent bei E–49 bzw. E–29 Jahren). Insgesamt ließen sich 1,1 Mio. Zuschauer und Zuschauerinnen (weitester Seherkreis) den ORF-1-Themenabend nicht entgehen, das sind 15 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

-- auch 2022 großes Interesse an den ORF-Übertragungen vom Ski-Weltcup mit fünf Rennen mit im Schnitt mehr als einer Million Skifans und Marktanteilen (12+) von bis zu 63 Prozent

Jänner-Topwerte in ORF 2

-- Großes Publikumsinteresse am ORF-2-Themenabend „80 Jahre Wannseekonferenz“ am 24. Jänner zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust: Bis zu 716.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und im Schnitt 681.000 bei 22 Prozent Marktanteil sahen um 20.15 Uhr die ORF-Premiere von Matti Geschonnecks Fernsehfilm „Die Wannseekonferenz“ u. a. mit Philipp Hochmair und Simon Schwarz; die ergänzende „Universum History“-Doku erreichte um 22.35 Uhr 466.000 bei 26 Prozent Marktanteil. Bemerkenswert dabei war der Marktanteil in der Zielgruppe 12–29 Jahre mit 33 Prozent; die Dokumentation „Jud Süß 2.0 – Von der NS-Filmpropaganda zum Online-Antisemitismus“ um 23.25 Uhr sahen bis zu 213.000 bei 16 Prozent Marktanteil. Insgesamt verfolgten den ORF-2-Themenabend 1,66 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das entspricht 22 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

-- Erfolgreiche ORF-2-Fiction: Teil 5 von Robert Dornhelms „Maria Theresia“ am 6. Jänner erreichte 682.000 bei 22 Prozent MA, die drei neuen Folgen von „Der Bergdoktor“ sahen im Schnitt 840.000 bei 27 Prozent MA, eine neue Folge von „Die Toten vom Bodensee“ am 9. Jänner ließen sich 922.000 bei 27 Prozent MA nicht entgehen – Rang 2 im bisherigen Ranking.

-- Bis zu 1,266 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das zum dritten Mal von Daniel Barenboim dirigierte Neujahrskonzert; mit einem Marktanteil von 59 Prozent erreichte das Kulturhighlight den Topwert seit 2014.

Jänner-Topwerte in ORF III

-- Die erste „Politik live“-Hauptabend-Sendung mit der neuen Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher zum Thema „Die Impfpflicht im ORF-III-Wissenschaftscheck“ am 27. Jänner sahen bis zu 149.000 bei 4 Prozent MA.

-- „Im Brennpunkt“ stand am 13. Jänner um 20.15 Uhr die ORF-III-Eigenproduktion „Sebastian Kurz – Der Weg zur Macht“, die 196.000 Seherinnen und Seher bei 6 Prozent MA erreichte, die anschließende „Runde der ChefredakteurInnen“ ließen sich im Schnitt 201.000 bei 7 Prozent MA nicht entgehen.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Jänner 2022 sehr intensiv genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 12,8 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 78,5 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 359 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen). Mit einer Durchschnittsreichweite von 54.000 war der Live-Stream von der Herren-Abfahrt in Kitzbühel (Freitag, 21. Jänner) einer der am stärksten genutzten Ski-alpin-Live-Streams bisher.

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 24. Jänner 2022 vorläufig gewichtet, ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at