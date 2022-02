Julia Goth: vom Trainee zur Equity-Partnerin bei Haslinger / Nagele

Linz (OTS) - Mit Februar 2022 steigt Mag. Julia Goth (34) zur Equity-Partnerin bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte auf. Die Kanzlei setzt damit ihren Kurs, den Nachwuchs aus den eigenen Reihen besonders zu fördern und ihm eine steile Karriere zu ermöglichen, weiter fort.

Während ihres Studiums absolvierte Julia Goth das "practice4jus"-Traineeprogramm bei Haslinger / Nagele. Nach Abschluss des Studiums und der Gerichtspraxis startete sie ab 2012 als Rechtsanwaltsanwärterin bei Haslinger / Nagele durch. In dieser Zeit der Ausbildung durchlief Julia Goth Stationen im Bereich Banken- und Kapitalmarktrecht, Wirtschaftsstrafrecht und auch Zivil(prozess)recht. Im Rahmen eines Secondments bei einer renommierten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sammelte sie überdies wertvolle Erfahrungen im Bereich des Steuerrechts. 2017 wurde sie Rechtsanwältin und Junior-Partnerin bei Haslinger / Nagele. Nunmehr wurde sie zur Equity-Partnerin befördert.

Julia Goths Beratungsschwerpunkte liegen im Bereich Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. Hauptsächlich betreut sie Mandanten aus den verschiedensten Branchen bei M&A-Transaktionen oder Gesellschafterstreitigkeiten, aber auch Startups im Rahmen der Unternehmensgründung. Zudem berät sie Mandanten zu Fragen des allgemeinen Vertrags- und Zivilrechts.

Julia Goth ist außerdem Stiftungsvorstand bei einer österreichischen Privatstiftung und Vortragende an der Fachhochschule der WKW in Wien sowie an der FH Oberösterreich am Campus Hagenberg.

" Mit ihrer ausnehmend fokussierten Arbeitsweise erwarb sich Julia Goth schnell einen ausgezeichneten Ruf in unserer Kanzlei – und wenig später auch unter unseren Mandanten. Ihr Interesse an der Tätigkeit unserer Mandanten und ihre profunden Kenntnisse des Gesellschafts- und Vertragsrechts machen sie zu einer allseits geschätzten Beraterin und Kollegin ", sagt Dr. Daniela Huemer, LL.M. (Harvard) über die neue Verstärkung im Equity-Partnerkreis.

" Haslinger / Nagele hat mir früh einen klaren Karrierepfad aufgezeigt und mir gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, meine Interessensschwerpunkte zu entfalten. Durch Tätigkeiten in anderen Bereichen konnte ich aber auch den Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand wagen. Ich bin sehr gerne Teil dieser Traditionskanzlei, die dennoch am Puls der Zeit ist, und freue mich, die weitere Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten nun noch stärker mitgestalten zu können ", freut sich Julia Goth über ihre neue Aufgabe.

Über die Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH

Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH ist mit über 25 AnwältInnen und rund 130 MitarbeiterInnen, verteilt auf zwei Standorte in Linz und Wien, eine der führenden Anwaltskanzleien Österreichs. Die Kompetenzen der im Jahr 1955 gegründeten Kanzlei erstrecken sich über sämtliche Bereiche des Wirtschaftsrechts einschließlich des Wirtschaftsstrafrechts.

