„Hochspannung“ beim „Bergdoktor“ am 2. Februar in ORF 2

Wien (OTS) - „Der Bergdoktor“ steht unter „Hochspannung“, wenn am Mittwoch, dem 2. Februar 2022, um 20.15 Uhr eine neue Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie auf dem Programm von ORF 2 steht. Dr. Martin Gruber flattert eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung ins Haus und ausgerechnet jetzt landet ein schwieriger Fall bei ihm in der Praxis. An der Seite von Hans Sigl spielen in weiteren Rollen wieder Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Ines Lutz, Natalie O’Hara, Mark Keller, Rebecca Immanuel, Simone Hanselmann und Andrea Gerhard. In Episodenrollen sind u. a. Claudia Wenzel, Josef Heynert und Anne Weinknecht zu sehen. Regisseur Axel Barth setzte die Folge vor der Kulisse der Tiroler Bergwelt nach einem Drehbuch von Philipp Roth und Nikolai Müllerschön in Szene.

„Der Bergdoktor – Hochspannung“ am 2. Februar um 20.15 Uhr in ORF 2

Martin (Hans Sigl) steht unter Hochspannung. Franziskas Mutter Thea (Claudia Wenzel) hat ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Die Ärztekammer reagiert alarmiert. Zudem ist Franziskas (Simone Hanselmann) Zustand weiterhin kritisch. Im Lauf der nächsten 24 Stunden wird sich entscheiden, ob ihr Kind per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden muss. Ausgerechnet jetzt landet auch noch ein schwieriger Fall auf Martins Tisch. Der Elektriker Franz Herford (Josef Heynert) hat Symptome, hinter denen eine unheilbare Tropenkrankheit stecken könnte. Herford will sich Martin gegenüber jedoch nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertrauen.

