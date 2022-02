FPÖ – Mahdalik: Ein guter Tag beginnt mit einer geräumten Baustelle

Stadtstraße ist für Verkehrsentlastung unumgänglich

Wien (OTS) - „Die Räumung des Protestcamps im 22. Bezirk war längst überfällig und ist eine freudige Botschaft an diesem sonst grauen 1. Februar“, freut sich der freiheitliche Verkehrssprecher im Wiener Rathaus, LAbg. Toni Mahdalik. Seit Wochen ist die illegale Baustellenbesetzung in den Schlagzeilen, ein abgefackeltes Camp inklusive. „Die saunierenden und dauerbekifften Protestler sind der Stadtregierung erfolgreich auf der Nase herumgetanzt, nun kann der Bau endlich fortgesetzt werden. Die Stadtstraße, zwischen 2010 und 2020 von den Grünen noch forciert, bedeutet für die Anwohner von Aspern, Breitenlee, Essling, Hirschstetten und Stadlau eine Minderbelastung von 25.000 Autos pro Tag. Zudem wird sie für die Wohngebiete ringsum eine massive Reduktion des Verkehrsaufkommens auf den „Schleichwegen“ mit sich bringen. Die seit Dezember von der Stadt hingenommene Verhinderung des Baustarts durch eine illegale Besetzung der Baustellen durch Linksradikale samt illegaler Bauwerke und illegaler Feuerstellen kostet die Wiener Steuerzahler bislang 22 Mio. Euro und verzögert die Abgas-, Feinstaub- und Lärmbelastung für 100.000 Betroffene, Fauna, Flora und Klima. Dass dieses Kasperltheater nun endlich beendet wurde, ist eine gute Nachricht – nicht nur für die Donaustädter, sondern für alle Wienerinnen und Wiener, die sich an die Gesetze halten“, sagt Mahdalik abschließend.

