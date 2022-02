Pressekonferenz: Braucht Österreich ein neues Pflegemodell? Warum Experimente und Einzelmaßnahmen die Pflegereform nicht retten

Hilfswerk Österreich lädt zur zur Online-Presskonferenz, am Freitag, 4. Februar 2022, 09:30 Uhr

Wien (OTS) - Österreichs Pflegereform ist auf Abwegen: Es passiert zu wenig, und das, was passiert, hilft dem Land nicht wirklich weiter. Der letzte Rechnungshofbericht sowie ausgewiesene Expertinnen und Experten sind sich einig: Wir brauchen ein intelligenter gesteuertes und bedarfsgerechter gestaltetes System. Auch die Praxis spricht eine klare Sprache: Die Versorgungskrise ist weitreichend und verlangt nach funktionstüchtigen Lösungen. Das Hilfswerk warnt vor nicht abgestimmten Einzelmaßnahmen und willkürlichen Experimenten.

Der letzte Rechnungshofbericht zur „Pflege in Österreich“ – in den Anfängen der Corona-Pandemie leider kaum zur Kenntnis genommen – stellt Österreichs Pflegewesen kein gutes Zeugnis aus. Es mangelt an reflektierten Standards und intelligenter Steuerung, es gibt zu viel Willkür und signifikante Fehlentwicklungen. Ein Befund, den anerkannte Expertinnen und Experten ebenso teilen wie Vertreterinnen und Vertreter der Praxis.

Aber wie und warum ist Österreich in die gegenwärtige Krise geschlittert? Welche Rolle spielen Bund, Länder und Gemeinden? Wer entscheidet? Was läuft falsch? Wer zahlt was? Wie haben andere Staaten die Pflegemisere gelöst? Wo steht Österreich im internationalen Vergleich? Welchen Befund und welche Empfehlungen liefert der Rechnungshof für Österreichs Pflegewesen? Wie stellt sich die Sicht der Praxis dar? Was braucht es für eine systematische und kluge Weiterentwicklung des Systems jedenfalls? Welche Maßnahmen müssen gesetzt werden? Für die Betroffenen? Für Angehörige? Für das Personal? Welche Experimente und Einzelmaßnahmen helfen uns nicht weiter?

Das Hilfswerk hat aktuelle Erkenntnisse aus seiner umfassenden Praxisexpertise, internationale Vergleiche und die Befunde des Rechnungshofes zu einer ungeschönten Analyse zusammengetragen und zieht daraus deutliche Schlüsse für die längst überfällige Pflegereform in Österreich.

Als Gesprächspartner/innen stehen Ihnen zur Verfügung:



Othmar Karas, Präsident Hilfswerk Österreich

Präsident Hilfswerk Österreich Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich

Online-Pressekonferenz: Freitag, 4. Februar 2022, 09:30 Uhr (Presseclub Concordia)

Teilnahme via Zoom | Meeting-ID: 971 6265 5300 | PW: Hilfswerk

https://zoom.us/j/97162655300?pwd=NXNWWUJXeE1UQzJialpLV3Uwdkw5dz09

Wir bitten Sie, beim Eintritt Ihren Vor- und Nachnamen sowie das Medium anzugeben.

Anmeldungen zur Pressekonferenz erbeten unter presse@hilfswerk.at oder office@diejungs.at.



Einladung zur Online-Presskonferenz

Braucht Österreich ein neues Pflegemodell?

Warum Experimente und Einzelmaßnahmen die Pflegereform nicht retten



Österreichs Pflegereform ist auf Abwegen: Es passiert zu wenig, und das, was passiert, hilft dem Land nicht wirklich weiter. Der letzte Rechnungshofbericht sowie ausgewiesene Expertinnen und Experten sind sich einig: Wir brauchen ein intelligenter gesteuertes und bedarfsgerechter gestaltetes System. Auch die Praxis spricht eine klare Sprache: Die Versorgungskrise ist weitreichend und verlangt nach funktionstüchtigen Lösungen. Das Hilfswerk warnt vor nicht abgestimmten Einzelmaßnahmen und willkürlichen Experimenten.

Datum: 04.02.2022, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: via Pressclub Concordia

Wien, Österreich

Url: https://zoom.us/j/97162655300?pwd=NXNWWUJXeE1UQzJialpLV3Uwdkw5dz09

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Österreich, Bundesgeschäftsstelle

Mag. Petra Baumberger

01 / 4057500-220, Mobil: 0676 / 8787 60206

petra.baumberger @ hilfswerk.at

www.hilfswerk.at