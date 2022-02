SP-Valentin: Stadtstraße Aspern zentrales Projekt der Wiener Stadtentwicklung

„Grünes Projekt“ einstimmig im Gemeinderat beschlossen – alle Genehmigungen liegen vor

Wien (OTS/SPW-K) - Der Bau der Stadtstraße ist für die Wiener Stadtentwicklung ein zentrales Projekt. „Unsere schnell wachsende Stadt braucht mehr leistbaren und klimafreundlichen Wohnraum. Wien plant seit 20 Jahren die Stadterweiterung im Nordosten. Die Stadtstraße ist dafür Voraussetzung“, betont SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender des Ausschusses für Mobilität Erich Valentin. Denn für die Seestadt Nord ist die Stadtstraße sogar behördliche Auflage in der Umweltverträglichkeitsprüfung. „Wien ist seit Jahrzehnten Vorreiter und weltweites Vorbild, wenn es um sozialen Wohnbau geht. Dass wir davon in Wien mehr brauchen – darüber sind sich in der Stadt alle einig. 2015 gab es daher auch einen einstimmigen Beschluss im Gemeinderat zur Errichtung der Stadtstraße“, erinnert Valentin. Die 3,2 km lange Gemeindestrasse verbindet die Seestadt Nord mit der Südosttangente, ist zur Hälfte untertunnelt und sonst 2,3 m tiefer gelegt.

Stadtstraße ist ein grünes Projekt

„Die Stadtstraße ist demokratisch legitimiert, ausführlich geprüft und in allen Instanzen genehmigt und beschlossen – alles unter Federführung der Grünen“, so Valentin. „Die Grünen haben die UVP-Prüfung damals selbst eingebracht. Sie wissen daher ganz genau, dass eine weitere Redimensionierung nicht möglich ist und jede größere Veränderung ein neues, jahrelanges Verfahren zur Folge haben würde“, so Valentin, der betont: „Wir in der SPÖ stehen hinter der Stadtstraße. Sie ist für uns alternativlos“. Die Stadt Wien habe monatelang das Gespräch mit den Besetzer*innen in der Hausfeldstraße gesucht – „auch ich war bei informellen Gesprächen dabei. Ohne Ergebnis!“, so Valentin. Bereits im Dezember hat die Polizei die Versammlung der Aktivist*innen auf der Baustelle in der Hausfeldstraße behördlich aufgelöst, heute folgte die Räumung. „Das Angebot der Stadt an die Aktivist*innen, gemeinsam über Klimavorhaben zu sprechen, bleibt jedoch weiter aufrecht“, sagt Valentin.

Für ganz Wien von Bedeutung

Die Stadtstraße sei in mehrfacher Hinsicht für ganz Wien von Bedeutung, betont der Ausschussvorsitzende: „Für den Klimaschutz, für leistbares Wohnen, für die Schaffung von Arbeitsplätzen und für die Verkehrsentlastung in der Donaustadt.“ Denn sie ermögliche den Bau von zigtausenden klimafreundlichen und leistbaren Wohnungen, trage damit dazu bei, dass die Mieten in Wien nicht noch weiter explodieren und sorge für weniger Bodenverbauch. „Sie ist Voraussetzung dafür, dass sich in den neuen Stadtgebieten wie der Seestadt Betriebe ansiedeln und Arbeitsplätze geschaffen werden“, so ‚Valentin. Und natürlich entlaste sie die Wohngebiete in der Donaustadt und damit auch die rund 200.000 Einwohnerinnen von Verkehrslärm und Staus. „Von der Stadtstraße profitieren also alle Menschen in Wien“, so Valentin abschließend.

